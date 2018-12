Perché il rinvio sui Marò conviene a tutti e a noi in modo particolare

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il Tribunale Arbitrale dell'Aja ha rinviato al luglio 2019 la discussione su quale sia la giurisdizione – italiana o indiana – competente a pronunciarsi sul caso dei nostri due marò. La decisione procedurale è stata resa necessaria dalla morte dell'arbitro indiano del collegio, P. Sreenivasa Rao, che ha dovuto essere sostituito da parte del governo di Delhi, e giunge opportuna.Latorre e Girone sono da tempo in Italia e l'attenzione su di loro si è andata attenuando, anche se non si è spenta del tutto. In India della questione si è parlato sempre meno; davanti a un Partito del Congresso ridotto ai minimi termini dalla sconfitta elettorale del 2014, la sua utilità per il Primo Ministro Modi nel tenere sotto scacco gli avversari "italiani" Sonia e Rahul Gandhi si è ridotta di molto.I due governi hanno nel frattempo avviato un ...