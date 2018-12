Strasburgo - Tac conferma : Megalizzi ucciso da proiettile in testa : Roma, 19 dic., askanews, - Un colpo solo ha ucciso Antonio Megalizzi, il reporter trentino di 29 anni vittima dell'attacco terroristico avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre scorso. Secondo quelli che ...

Strasburgo : terzo arresto per attacco : 23.30 Una terza persona, un uomo di 37 anni, è stata arrestata e incriminata nell' ambito delle indagini sull'attentato di Strasburgo al mercatino di Natale della settimana scorsa. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia avuto un ruolo nel fornire l'arma usata dall'attentatore Chérif Chekatt, ed è stato incriminato per "cospirazione criminale" e "acquisizione, possesso e trasferimento di armi", "in relazione a un'impresa terroristica".E' ...

Strasburgo - è morto Orent-Niedzielski. La sera dell'attacco era con Megalizzi : Strasburgo - Si aggrava il bilancio dell'attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto oggi pomeriggio Barto Pedro Orent-Niedzielski , 35 anni, detto Bartek, rimasto fino in coma profondo dal ...

Strasburgo - è morto il 35enne Orent-Niedzielski : era con Megalizzi al momento dell’attacco : Sale a cinque il numero delle vittime dell'attentato di Strasburgo: oggi pomeriggio ha perso la vita Barto Pedro Orent-Niedzielski. Il 35enne si trovava con il giornalista italiano Antonio Megalizzi, rimasto ucciso anche lui nell'attentato, al momento dell'attacco di Cherif Chekatt. A dare conferma della notizia il fratello della vittima.Continua a leggere

Attacco Strasburgo - lunedì l'autopsia sul corpo del reporter ucciso : Sarà effettuata lunedì l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi , il giornalista trentino vittima dell' attentato a Strasburgo . Successivamente è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma ...

Renzi attacca il premier Conte : “Uno schifo - preferisce la trattoria alla commemorazione di Strasburgo” : Matteo Renzi attacca duramente il premier Giuseppe Conte, accusato di aver preferito andare in trattoria con Di Maio e Salvini invece di presenziare alla commemorazione delle vittime di Strasburgo “Quando tutti i capi di stato e di governo dell’Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell’attentato di Strasburgo c’è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L’assente è ...

Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte : "Assente alla commemorazione delle vittime di Strasburgo - uno schifo" : "Quando tutti i capi di stato e di governo dell'Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell'attentato di Strasburgo c'è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L'assente è il premier italiano Conte. Che arriva a Bruxelles, vede Juncker e gli altri, fa la conferenza stampa. Ma poi all'improvviso decide di prendere l'aereo di stato, tornare indietro a Roma, andare in trattoria con ...

E' morto Antonio Megalizzi - il giovane reporter colpito nell'attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto. Il giovane giornalista ferito nell'attacco terroristico di Strasburgo. Il reporter, 29 anni di Trento, era stato colpito alla testa.Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Rimasto per tre giorni in coma, è la quarta vittima della furia del 29enne Cherif Chekatt, ucciso giovedì sera in un blitz delle forze speciali francesi dopo una lunga e ...

Attacco di Strasburgo - è morto Antonio Megalizzi : PARIGI - Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'Attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti francesi. Anche ...

Attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell’Attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l’ANSA da fonti francesi. Il giovane si trovava a Strasburgo per lavoro: era stato ferito da un colpo alla testa e le sue condizioni erano risultate subito drammatiche. I medici non avevano lasciato troppe speranze. Antonio era appassionato di politica e giornalismo, ed era ...

Antonio Megalizzi - ferito a Strasburgo : i medici decideranno se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante...

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo lotta per la vita : 48 ore per decidere se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'...

