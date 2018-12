La vendetta M5S è servita

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sono gli istanti in cui Giuseppe Conte sta per arrivare in Senato a gongolare per un accordo raggiunto e la messa in sicurezza, salvo sorprese nei testi definitivi, della legge di bilancio dalla procedura d'infrazione. Proprio in quegli istanti Roberto Garofoli formalizza una decisione attesa: le dimissioni da capo di Gabinetto del ministero dell'Economia.È il giorno della vittoria di Giovanni Tria, che chiude un cerchio molto più vicino a quelle che erano le sue posizioni di settembre rispetto ai desiderata iniziali di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una vittoria che arriva con un ultimo, deciso scontro con Palazzo Chigi, sulla gestione della comunicazione sull'accordo con l'Ue. Mentre il premier era febbrilmente al telefono per limare i dettagli, il Tesoro fuggiva in avanti, intestandosi l'accordo chiuso.Una notte di passioni, in cui l'asse Conte-Tria, narrativamente ...