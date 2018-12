Google Fi potrebbe presto sbarcare in Europa

Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea : Google sta riscontrando qualche problema tecnico con le spedizioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: le tempistiche indicate sul sito potrebbero allungarsi di qualche giorno, andando oltre il Natale. L'articolo Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea proviene da TuttoAndroid.

Perché con l’arrivo del 5G Amazon e Google potrebbero entrare nel mercato : Non bastano la velocità e l’affidabilità a spiegare la portata del cambiamento introdotto dal 5G. La nuova generazione di protocolli per le telecomunicazioni, che entro il 2019 si diffonderà commercialmente anche in Italia, è prima di tutto un nuovo modo di intendere la rete: cambiamento invisibile al consumatore ma radicale nei suoi effetti. “La gestione delle trasmissioni avverrà principalmente ...

Chi vuol essere milionario : Google potrebbe davvero facilitare l’aiuto da casa? : Erano passati 7 anni dall’ultima volta che lo Zio Gerry Scotti aveva avuto occasione di condurre i suoi impavidi e preparatissimi (?) concorrenti lungo la difficile scalata che li avrebbe portati al tanto ambito milione di euro (in gettoni d’oro). 7 anni nel corso dei quali tante cose sono cambiate: i governi, il numero di capelli sulle nostre teste e, soprattutto, la tecnologia a nostra disposizione.Ecco il motivo che ha spinto gli ...

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 Lite potrebbe arrivare anche in versione XL : Google potrebbe essere al lavoro anche su una variante più grande di Google Pixel 3 Lite, per il momento denominata semplicemente Google Pixel 3 Lite XL. L'articolo Google Pixel 3 Lite potrebbe arrivare anche in versione XL proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome potrebbe introdurre le gesture per andare avanti e indietro tra le pagine : Il team di Google Chrome sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità che potrebbe garantire un'esperienza di navigazione decisamente più accattivante L'articolo Google Chrome potrebbe introdurre le gesture per andare avanti e indietro tra le pagine proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe presto consentire agli utenti di commentare i risultati di ricerca : Google potrebbe presto introdurre commenti pubblici ai suoi risultati di ricerca. La funzione è stata scoperta da 9to5Google in un teardown dell’APK dell’ultima versione dell’app di Google, che indica l’arrivo della funzione. Uno dei primi usi sarà probabilmente quello di commentare leggi di più...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Google Pixel 3 Lite : ecco come potrebbe essere la versione economica dei Pixel : I nostalgici della serie Nexus di Google, che univa hardware top e l’esperienza d’uso stock di Google a prezzi davvero abbordabili, ci sono eccome, ma ormai sembra che Google abbia abbandonato quella via, concentrandosi esclusivamente leggi di più...

Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili : Il team di Google di recente ha annunciato un aggiornamento della sua politica per gli sviluppatori di Google Play ch epotrebbe causare alcuni guai a diverse app L'articolo Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe permetterci di provare le versioni future di Android con largo anticipo grazie a Project Treble : Google potrebbe fare un primo passo verso gli appassionati e gli sviluppatori. Dall'Android Dev Summit emerge la possibilità di un rilascio futuro delle GSI delle nuove versioni di Android, eventualmente installabili sui dispositivi supportati da Project Treble prima che sia disponibile la versione AOSP. Ma per ora sono semplici ipotesi, nonostante provengano da Google stessa. L'articolo Google potrebbe permetterci di provare le versioni future ...