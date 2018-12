Dimissioni del Prof Walter Ricciardi | “Con lui l’ISS è tornato a essere un punto di

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - SIMG : “Ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore” : “A nome della Società Italiana di Medicina Generale e mio personale, invio al Prof. Walter Ricciardi i più calorosi, collegiali, amichevoli e fraterni saluti a conclusione del suo incarico quale Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Prof. Ricciardi ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore, ha rilanciato la maggiore Istituzione Scientifico Sanitaria italiana, ha dato e darà prestigio e dignità al nostro Paese dovunque lo ...

Istituto Superiore di Sanità : Dimissioni del presidente Walter Ricciardi - Sky TG24 - : La decisione anticipa di vari mesi la scadenza prevista per l'incarico. "Lascio un Istituto risanato e riorganizzato", scrive su Twitter. Ora probabile fase commissariale e poi bando pubblico

Il nuovo Ponte Morandi e le Dimissioni del premier belga : Via libera definitivo alla Camera al ddl anticorruzione. La legge è stata approvata nonostante due votazioni a scrutinio segreto (sull’abuso d’ufficio e sul peculato). Forza Italia non ha partecipato al voto. Contrario il resto dell’opposizione, a favore M5s e Lega. “Accordo informale Ue-Italia ra

Azimut : Dimissioni dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale : Inoltre, ai sensi dell'accordo e in linea con la politica di remunerazione attuale, la Società corrisponderà a Sergio Albarelli oltre all'erogazione di quanto già maturato a titolo di retribuzione, ...

Smartphone ASUS : Dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 : Jerry Shen, CEO di ASUS, si è dimesso, al suo posto due amministratori che si divideranno i compiti per dare una spinta al settore degli Smartphone che non sta offrendo le performance di mercato sperate. [...] L'articolo Smartphone ASUS: dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Volley - le Dimissioni del tecnico di Civitanova Giampaolo Medei : si pensa a Kovac - difficile l’arrivo di Berruto : La notizia di ieri: Giampaolo Medei non è più l’allenatore di Civitanova. Il tecnico ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo un confronto con la società, resosi necessario a causa delle sconfitte dell’ultimo periodo. Il ko contro Trento nella finale nel Mondiale per Club e la sconfitta contro Milano in campionato hanno portato all’epilogo del sodalizio tra Medei e la Lube. Il vulcanico presidente Fabio Giulianelli ...

India - Dimissioni a sorpresa del governatore della banca centrale : dimissioni inattese del numero uno della banca centrale del Paese, Urjit Patel. Per motivi "personali" ha spiegato il banchiere, ma secondo la stampa Indiana dietro la scelta di dimettersi si ...

Il viceministro Fioramonti : “brutta notizia” le Dimissioni dei componenti del Comitato di esperti : Una “brutta notizia” quella delle “dimissioni dei componenti della Comitato di esperti sono una brutta notizia“, da un lato per il “ritardo” nella nomina del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dall’altro per un “segnale critico” verso il ministero: lo ha spiegato il viceministro del Miur Lorenzo Fioramonti, oggi a Roma in occasione della presentazione dell’isola della ...

[Il retroscena] Il ministro dell'Economia Tria pensa alle Dimissioni : ecco quando potrebbero arrivare : Tutto perfettamente in linea con il volere di Mattarella che bloccò la nomina all'Economia di Paolo Savona per avere un ferreo guardiano dei conti. La fermezza quando il confronto sul varo della ...

Giovanni Tria verso le Dimissioni - bomba del Corriere : manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Tria pensa a Dimissioni dopo ok manovra - secondo Corriere della Sera : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria potrebbe dimettersi dopo l'approvazione della manovra da parte del Parlamento, riporta stamani il Corriere della Sera.

'La scienza non fa compromessi col Governo'. Lamberto Maffei spiega all'Huffpost le Dimissioni dal comitato di scienziati dell'Asi : Dietro la decisione del neuroscienziato e di tre altri membri le maglie più larghe decise dal Governo per la nomina del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

"La scienza non fa compromessi col Governo". Lamberto Maffei spiega all'Huffpost le Dimissioni dal comitato di scienziati dell'Asi : "C'erano opinioni diverse su alcune caratteristiche del bando, su certi punti, che per loro andavano bene e per noi no". Lamberto Maffei non dirà quali sono questi punti - "si possono trovare scorrendo il bando", concede - ma parlando con Huffpost ripete: "La scienza non viene a compromessi, sarebbe la fine della scienza".Presidente emerito dell'Accademia dei Lincei e alla guida del comitato incaricato di scegliere i presidenti degli enti ...

"L'ha ridotta alle lacrime". Sarebbe Meghan la responsabile delle Dimissioni della sua assistente personale : Si fanno sempre più fosche le tinte attorno alla figura di Meghan Markle. Da giorni, infatti, si rincorrono le voci sul "caratteraccio" della Duchessa di Sussex, che avrebbe provocato addirittura una rottura di rapporti con l'altra inquilina eccellente di Kensington Palace, Kate Middleton. Una "violenta lite" avrebbe costretto i neosposi Meghan e Harry a fare addirittura le valigie per trasferirsi a Windsor.Ma se queste ad oggi sono solo ...