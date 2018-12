Sprint finale per beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9? Quarta beta risolve tanti

optimaitalia

Sprint finale per beta #Android9Pie su #SamsungGalaxyS9? Quarta beta risolve tanti problemi -

(Di martedì 18 dicembre 2018)L'aggiornamento9 Pie suS9 e S9 Plus forse è più vicino di quanto previsto in un primo momento. La fase ditesting dell'update ha subito una brusca accelerata in queste ore, grazie al rilascio del quarto firmare sperimentale da parte del produttore, come sottolineato pure da SamMobile.Come è noto, ilS9 e pure l'S9 Plus gode del programma di test del nuovo sistema operativo solo in specifici paesi e non purtroppo in Italia. Per quanto riguarda la specificadel firmware, il roll-out dei relativi pacchetti software è appena partito in Germania e nel Regno Unito con i pacchetti G960FXXU2ZRLF e G965FXXU2ZRLF pensati rispettivamente per la variante standard e Plus appunto del dispositivo. Il peso complessivo dell'ultima fatica degli sviluppatori non è molto cospicuo, ossia 324 MB ma pone rimedio a qualche bug di troppo, ...