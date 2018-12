“Mi tolgono la scorta perché la mia vita non è più in pericolo | ma nessuno ci mette la

fanpage

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'imprenditore Vincenzo Conticello ha vissuto sottodal 2006, dopo aver denunciato i suoi estorsori. In un primo momento la protezione gli è stata revocata solamente a Palermo. Da allora ha cercato di contattare il ministro degli Interni Matteo Salvini, ma senza risultati. Venerdì 14 gli hanno comunicato, a voce, che per motivi di "cessato", non ha più diritto alla tutela, né in Sicilia né altrove.