Probiotici | servono davvero quando siamo sotto antibiotici?

(Di lunedì 17 dicembre 2018)La stagione fredda è finalmente iniziata. E con l’arrivo dell’inverno, inevitabile, torna anche il solito strascico di malanni stagionali. Per moltissimi di noi, questo significherà farsi qualche giorno a letto, e magari anche un bel ciclo di(sempre e solo se è il medico a prescriverli, serve ricordarlo?). In ogni caso, non è raro in queste occasioni sentirsi consigliare qualche giorno diper aiutare a combattere gli effetti fastidiosi degli, in particolare quelli a danno dell’intestino. Ma sarà vero? Non tutti gli esperti, in effetti, concordano. Vediamo cosa se ne sa realmente.: di cosa parliamo? Con tutte le pubblicità che ci hanno bombardato negli ultimi anni è difficile non aver mai sentito parlare di. Ma se ragioniamo sulla loro efficacia, e in particolar modo su pazientiposti a un trattamento farmacologico, ...