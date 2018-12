NBA | Indiana Pacers e Brooklyn Nets | le due squadre più calde di tutta la lega

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

NBA - LeBron show : stesa Indiana Gallinari non si ferma più : Sacramento-Los Angeles Clippers 121-133 I Clippers non hanno nessuna intenzione di rallentare e solidificano il loro primato nella Western Conference mettendo ko i Kings a Sacramento. LA gioca una ...

NBA - i risultati della notte : Toronto passa a Memphis - Indiana vince in volata a Phoenix : Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 114-122 Il big match della serata che non ti aspetti è quello tra Toronto, e lo potevamo immaginare anche in preseason, e Memphis, la più grande sorpresa in questi ...

NBA risultati : Warriors vincenti - Beli e gli Spurs super con Indiana : Golden State ritrova la vittoria perduta: dopo 4 sconfitte consecutive, i bicampioni in carica travolgono Portland in casa trascinati dalla super coppia Durany, 32 punti,-Thompson, 31,. Torna a ...

Risultati NBA – Boston piega Toronto dopo i supplementari - Miami ko contro Indiana : bene Nets e Phila : E’ stata una grande notte di NBA quella appena trascorsa, tante le emozioni nelle numerose partite giocate a partire dai 43 punti di Irving Come al solito l’NBA non tradisce, regalando spettacolo ed emozioni. Tante sono state quelle vissute nel corso della partita tra Boston e Toronto, conclusa a favore dei padroni di casa dopo un supplementare. I Celtics si impongono con il punteggio di 123-116, riuscendo prima a completare la ...

Risultati NBA – Philadelphia ok all’extra-time - Indiana stende Miami : sconfitte per Boston e Denver : Servono i supplementari a Philadelphia per avere ragione degli Hornets, che si arrendono di misura 133-132. Bene Pistons e Indiana in trasferta, cadono i Nuggets Emozioni e spettacolo nella notte Nba, caratterizzata da numerose gare risolte sul filo del rasoio. Ottima vittoria per gli Orlando Magic, che superano sul proprio parquet i Washington Wizards. I padroni di casa si impongono con il punteggio di 117-108, sfruttando la serata di ...

NBA - i risultati della notte : Harden decisivo contro Indiana - Toronto vince anche contro Utah : Indiana Pacers-Houston Rockets 94-98 Ripartire dalle basi, soprattutto dalla difesa. Al resto poi, pensa l'MVP in carica. Questa la formula, non tanto magica, applicata da coach Mike D'Antoni ai suoi ...

Risultati NBA – Golden State stende Minnesota - Clippers a valanga sui Magic : sorrisi per Toronto e Indiana : I Warriors non danno scampo ai Timberwolves, superandoli con il punteggio di 116-99. Bene anche Clippers e Toronto, ko invece i Bulls contro Indiana Una serata piena di emozioni e colpi di scena in Nba, tante gare e tanti Risultati a sorpresa che non smettono di entusiasmare i tifosi. Golden State non lascia scampo a Minnesota, infilando la nona vittoria su dieci gare in questo avvio di stagione. Il trio Durant-Curry-Thompson è ...

NBA celebra Totti in tribuna al Madison per New York-Indiana : Una leggenda in un luogo leggendario: anche il Madison Square Garden ha festeggiato Francesco Totti, in tribuna per assistere alla gara del campionato Nba fra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. ..