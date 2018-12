Ecotassa 2019 | solo per Suv auto extralusso

Auto - Ecotassa : ecco tutti i modelli penalizzati a partire dal 2019 : Il Governo cambia idea sull'Auto. Se originariamente il limite era fissato in 110 grammi di anidride carbonica come soglia per iniziare a pagare la nuova tassa, dopo le proteste arrivate da più fronti si partirà da 130 g/km di CO2. In attesa della conferma da parte delle istituzioni, scopriamo i modelli tassati a partire dal 2019...

Ecotassa auto 2019 - trovato l’Accordo : solo per auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Auto - Ecotassa 2019 : Di Maio fa marcia indietro e salva la Panda : È solamente di poche ore fa l’articolo in cui palesavamo le nostre perplessità riguardo l’emendamento che ha per oggetto l’ecotassa 2019. Così come presentato il testo elaborato dal governo vanificava la ratio dell’emendamento che di fatto rendeva il bonus appannaggio esclusivo di chi poteva permettersi un’Auto mediamente costosa a discapito di chi puntava ad una semplice utilitaria che di fatto avrebbe dovuto fare i conti con il malus. Non si è ...

Auto - Ecotassa 2019 : ecco come saranno ripartiti “bonus” e “malus” - così non va : Ulteriore esborso per le tasche degli italiani in procinto di cambiare Auto. Nelle ultime settimane in molti si saranno interrogati sul futuro dell’Auto, in particolare di quelle dotate esclusivamente di un motore a combustione. La prospettiva di un ulteriore aumento dei costi di acquisto e mantenimento dell’Auto, paventata dall’emendamento sull’ecotassa Automobilistica dei giorni scorsi, non fa altro che confondere maggiormente le idee di chi ...

Per colpa dell’Ecotassa grillina Fca rivedrà le assunzioni nel 2019 : Allarme rosso per il settore auto in Italia. Per colpa dell’ecotassa grillina si perderanno posti di lavoro. “Il sistema di

Ecotassa auto 2019 - chi la paga e quanto - se diventa legge - : Ecco lo scenario se la norma, approvata alla Camera, dovesse diventare legge. Incentivi fino a 6mila euro per chi acquista nuove auto elettriche, ibride o a metano. Sovrattasse, invece, per i ...

Ecotassa auto 2019 - chi la paga e quanto - se diventa legge - : Ecco lo scenario se la norma, approvata alla Camera, dovesse diventare legge. Incentivi fino a 6mila euro per chi acquista nuove auto elettriche, ibride o a metano. Sovrattasse, invece, per i ...

Ecotassa auto 2019 su emissioni Co2 : cosa prevede : (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) Non ha fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già ha scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. E anche se Matteo Salvini, ...

Macron ora cede ai gilet gialli : annullata Ecotassa per il 2019 : L'aumento delle tasse sui carburanti, inizialmente in programma in Francia a partire da gennaio, è annullato per tutto il 2019. È quanto fa sapere l'Eliseo a Le Figaro. Martedì sera il premier ...

Gilet gialli : Macron annulla l'Ecotassa per il 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve