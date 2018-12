Cortina | sul set del primo ' Vacanze di Natale'

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Milano e Cortina - Ritten corsara sul campo del Kitzbuhel - finalmente Fassa - Gherdeina batte Salisburgo ai rigori : Giunta al termine la fittissima 15ma giornata di Alps League 2018-2019 , torneo europeo con tante squadre italiane protagoniste, a partire da Valpusteria , che questa sera ha raggiunto la tredicesima vittoria netta su 13 match disputati, batte ndo Milano con il punteggio di 6-3 e restando clamorosamente a punteggio pieno. L’altro derby azzurro in programma ha visto la vittoria di Vipiteno in casa contro Cortina per 3-2. Vittorie esterne anche ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : impresa Gherdeina sul campo del Jesenice - bene Ritten contro lo Zeller Eisbaren - rinviati i derby italiani Vipiteno-Fassa e Cortina-Milano : Si è conclusa da poco la 14ma giornata del campionato europeo di Alps League 2018-2019. Tra le squadre italiane scese in campo sorprende l’impresa di Gherdeina, uscita vittoriosa in terra slovena dalla sfida contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-1. bene anche Ritten che supera senza troppi patemi lo Zeller Eisbaren con il risultato di 7-4. Rinviata per maltempo su disposizione del sindaco Cortina-Milano, così come Vipiteno-Fassa con ...