Roma-Genoa | che errore di Olsen! E il Var lo salva nel secondo tempo

Roma-Genoa - Prandelli : “Episodi clamorosi non visti e non guardati” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato della sconfitta contro la Roma: “Abbiamo lavorato sul fatto che la Roma è in condizioni psicologiche particolari per aggredirli alti. Ci sentiamo defraudati dei nostri errori ma anche di qualche errore tecnico”. LEGGI ANCHE: Roma […] L'articolo Roma-Genoa, Prandelli: “Episodi clamorosi non ...

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...

Roma-Genoa - le pagelle : paperOlsen - Nzonzi una zavorra. Lampi di Kluivert e Cristante : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel match di domenica 16 dicembre . Record negativo di affluenza all'Olimpico, soltanto 27.000 i tifosi giallorossi presenti. A sbloccare la gara è Krzysztof Piatek ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle : Hiljemark protagonista - Pandev spreca tutto : Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev , qui la cronaca , . Gran partita di ...

Di Francesco salva la panchina dopo un Roma-Genoa rocambolesco : Di Francesco sapeva benissimo che Roma-Genoa sarebbe stata la gara spartiacque di questa stagione tanto tribolata. Alla vigilia della partita il tecnico aveva chiamato a raccolta una tifoseria delusa ma compatta anche nella contestazione. Nei giorni scorsi a Roma erano comparsi cento striscioni con un destinatario unico. Eloquente la scritta: Pallotta vattene. I tifosi, dunque, avevano preso di mira la società e si erano mostrati più morbidi nei ...

Serie A : Roma-Genoa 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - La Roma batte il Genoa 3-2 nel posticipo domenicaLE della 16/a giornata di Serie A e salva la panchina di Di Francesco. La partita dell'Olimpico, sotto la pioggia, si mette ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...

La Roma torna al successo Genoa battuto per 3-2 : Per il Grifone: Piatek al 17' e Hiljemark al 33' LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI AS Roma , 3-4-3, : Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Cengiz Under, ...

Il Genoa sogna ma cade - la Roma vince 3-2 - Polemiche finali per un rigore su Pandev : Arbitro : Di Bello Guardalinee : Di Vuolo e Tasso Quarto uomo :Giua Addetto al VAR : Chiffi Assistente al VAR : Mondin La cronaca Tifosi della Roma in sciopero per dieci minuti: silenzio surreale all'...

Roma - una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...