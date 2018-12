Marc non aveva l' air bag il salvavita che divide la pista

MotoGp - Marc Marquez non teme scintille nel 2018 : 'Lorenzo? La gente si aspetta un dramma' : Marquez, la condivisione dei box con Jorge Lorenzo a partire dalla stagione 2019 e la pressione: lo spagnolo sincero e rilassato in vista del nuovo motomondiale La stagione 2018 di MotoGp è terminata ...

MotoGp – Marc Marquez non teme scintille nel 2018 : “Lorenzo? La gente si aspetta un dramma” : Marquez, la condivisione dei box con Jorge Lorenzo a partire dalla stagione 2019 e la pressione: lo spagnolo sincero e rilassato in vista del nuovo motomondiale La stagione 2018 di MotoGp è terminata da un po’ ormai: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo a Motegi, per poi terminare l’anno con qualche problema di troppo, dovuto anche ad un fastidio alla spalla, per il quale è stato ...

Luigi Di Maio - tragica retroMarcia sul reddito di cittadinanza : farsa M5s - cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...

Sci - Coppa del Mondo : Marc Gisin cade durante la discesa libera - è in ospedale. Non indossava l'airbag? : Terribile caduta per lo svizzero Marc Gisin durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. Lo sciatore è stato sbalzato ad altissima velocità , sbattendo due volte sulla schiena e rovinando poi per parecchi metri. Nell'impatto Gisin ha perso i sensi. Immediati i ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non c’è stata nessuna retroMarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

Ue - Conte dopo la retroMarcia : "Non dobbiamo chidere scusa" : Il premier Giuseppe Conte prosegue il suo percorso nella battaglia contro l'Ue sulla manovra. Ma di fatto dopo la retromarcia sul deficit (passato dal 2,4 per cento al 2,04 per cento) il presidente del Consiglio non vuol sentir parlare di "resa". E così intervenendo al punto stampa previsto al Consiglio Ue, Conte afferma: "L'Italia non è col cappello in mano, le riforme sono quelle che abbiamo pensato non abbiamo nulla di cui scusarci abzi ...

Ecotassa - mezza retroMarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Ecobonus - mezza retroMarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Due Soldati : dopo una lunga anticamera Rai2 (e non più Rai1) trasmette il film tv di Marco Tullio Giordana : Due Soldati - Angela Fontana e Dario Rea Annunciato per la scorsa stagione, dopo una lunga anticamera e senza particolari investimenti promozionali da parte della Rai, domani sera in prime time su Rai2, e non più su Rai1 come inizialmente stabilito, andrà in onda Due Soldati, il film tv diretto da Marco Tullio Giordana. Scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio, il tv movie è stato realizzato tra Napoli ed Herat, e ...

Il personale della casa di riposo non lo lava mai : i suoi genitali Marciscono e muore : York Spratling, 84 anni, si trovava al Consulate Health Care di Jacksonville, in Florida, quando è deceduto. Secondo gli infermieri, l'anziano si sarebbe sempre rifiutato di fare la doccia. "Si poteva sentire l’odore della sua carne marcia” hanno spiegato.Continua a leggere

Cozze contaminate da ‘vibrione del colera’ - il ministero della Salute : “Non consumare” [MarcHIO E PROVENIENZA] : Il ministero della Salute ha pubblicato pochi minuti fa un avviso di richiamo alimentare riferito ad un lotto di Cozze che provengono da Arborea (nome produttore: CPA Arborea) e sono marchiate Nieddittas – Cozze raccolte nel Golfo di Oristano. Sede dello stabilimento Loc. Corrumannu – Strada 17 Ovest – Arborea (OR); lotto di produzione NS-183778-17 confezionate il 17/11/2018 in confezioni in rete da 1 kg. Il motivo del richiamo ...

Giorgio Marchesi e Max Vado/ 'Non di decide di diventare attore - bisogna studiare' - Vieni da me - : Giorgio Marchesi e Max Vado rispondono alle domande delle cloche a Vieni da me: Caterina Balivo raccoglie le dichiarazioni dei due attori.

L'amica geniale - riassunto 3^ puntata : Lila non vuole fidanzarsi con Marcello : Ieri sera è andata in onda la terza puntata de L'amica geniale, la serie tv trasmessa su Rai Uno. Il riassunto dei due episodi vede come protagonista Lila, alle prese con la corte serrata di Marcello. La figlia del calzolaio rifiuta di fidanzarsi con il giovane Solara, che ormai è divenuto una presenza fissa nell'abitazione dei Cerullo, la famiglia di Lila. L'amica di Elena è consapevole che i continui rifiuti a Marcello le possano arrecare in ...

Marchesa D'Aragona vs Maria Monsè - lite in diretta/ 'Non vorrei essere nei tuoi panni alla festa del GF Vip' : Scontro a Pomeriggio 5 tra la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona e Maria Monsè: volano stracci in diretta tra le due rivali.