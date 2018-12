Il premio Nobel Nadia Murad | “Mio nipote arruolato nell’Isis | mi ha minacciato di morte”

Nadia Murad - premio Nobel per la Pace : «Mio nipote di 11 anni combatte per l'Isis e ha promesso che mi ucciderà» : A Doha tv e radio erano in diretta per trasmettere le sue parole. Ed è arrivata la dichiarazione choc , che ha fatto subito il giro del mondo: 'Anche mio nipote è stato arruolato nell'Isis a 11 anni e gli hanno fatto il lavaggio del cervello: ho provato a parlarci, ma mi ha risposto che se avessi insistito mi avrebbe ucciso'. È questa ...

premio Nobel Murad - giustizia per yazide : ANSA, - DOHA, 16 DIC - Il Premio Nobel per la Pace del 2018, Nadia Murad, ha chiesto giustizia per le 6.500 vittime della comunità yazida in Iraq, donne che sono state rapite, sottoposte a violenze e ...

"Obiettivo : far esplodere il vuoto" : il ruolo del premio Nobel per la fisica - : Inoltre, l'invenzione ha dato un grande slancio alla scienza. Gli scienziati si sono avvicinati a questo campo della fisica che prima era ritenuto inaccessibile. - Quando il NIYAU MIFI si è unito ...

Addio al premio Nobel Riccardo Giacconi : ... di dare lezioni, di cercare di comunicare, no? Devo dire che, però, è una sorgente di grande "disappointment", nel senso che, dal punto di vista illuministico, l'imparare, la scienza, la ragione e ...

È morto Riccardo Giacconi - premio Nobel per la Fisica e considerato il padre dell’astronomia a raggi x : Riccardo Giacconi, astrofisico italiano vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2002, è morto domenica 9 dicembre: aveva 87 anni. Nato a Genova nel 1931, Giacconi nel 1956 si trasferì negli Stati Uniti, dove avrebbe in seguito ottenuto la

Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi : (foto: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) Dopo aver mostrato al mondo il cuore violento dell’Universo, è scomparso a San Diego, a 87 anni e due mesi di età, l’astrofisico Riccardo Giacconi, di origini italiane e naturalizzato statunitense. La notizia è stata confermata, per primo, dall’Istituto nazionale di astrofisica (l’Inaf). Giacconi è noto soprattutto per aver vinto nel 2002, insieme a Raymond Davis Jr e ...

FIsica : addio al premio Nobel Riccardo Giacconi : addio a Riccardo Giacconi, Premio Nobel per la FIsica nel 2002. Lo ricorda commosso Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di AstroFIsica: “Premio Nobel per la FIsica 2002, Riccardo si era formato nella scuola di Beppo Occhialini, a Milano, una scuola alla quale un pezzo del nostro Istituto Nazionale di AstroFIsica appartiene, e nella quale continua a riconoscersi. Ricordo che da studente universitario, a metà degli ...

Morto Riccardo Giacconi - premio Nobel per la Fisica nel 2002. Aveva 87 anni : Addio al fisico Riccardo Giacconi, padre dell'Astronomia a raggi X e premio Nobel per la Fisica nel 2002. Lo scienziato si è spento a 87 anni. Le sue ricerche hanno attraversato per...

Tumori - il premio Nobel : “Immunoterapia a prezzi stellari - ma la competizione li abbasserà” : Anche i padri dell’immunoterapia sono preoccupati dai prezzi dei farmaci anti-cancro che puntano a togliere il freno alle difese immunitarie, per scatenarle contro i Tumori. “La questione dei costi è rilevante”, ammette James P. Allison del MD. Anderson Cancer Center in conferenza stampa a Stoccolma. “Questi prezzi sono davvero alti. Ma penso che qualcosa accadrà. La speranza è che la competizione faccia scendere i prezzi ...

Mimmo Lucano : “Sogno il premio Nobel per la Pace e di tornare sindaco di Riace” : Mimmo Lucano, sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dopo l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti, racconta all'Ansa: "Sogno di tornare sindaco di Riace e che il mio paese possa vincere il Premio Nobel per la Pace: credo di aver subito un'ingiustizia".Continua a leggere

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...