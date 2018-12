Domenica in | Flavio Insinna a pezzi E su Frizzi esplode il caso

Flavio Insinna piange a Domenica In ricordando Fabrizio Frizzi con Mara Venier : Mara Venier torna a Domenica In per una puntata speciale dedicata alla Maratona Telethon e senza la concorrenza di Barbara d’Urso e Domenica Live. Ospite in studio è Flavio Insinna. Il conduttore ha preso il posto di Fabrizio Frizzi tra mille polemiche ma oggi in studio parla di accuse e di giudizi forti ed esagerati nei suoi confronti ma, soprattutto, di aver preso la notizia davvero come uno shock quando i vertici Rai glielo hanno ...

Domenica In - irrompe Flavio Insinna : il clamoroso incrocio nello studio di Mara Venier : Mara Venier sta preparando una puntata con il botto di Domenica In , in onda Domenica 16 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1. Torna l'attore piemontese Gabriel Garko per una sorpresa a Mara Venier.

L'Eredità - una Domenica di paura per Flavio Insinna : l'ombra 'nera' sul conduttore e Rai 1 : Fiato sul collo per Flavio Insinna e L'Eredità , il quiz pre-serale che conduce su Rai 1. Si parla dello share, di quello di sabato 8 dicembre, per la precisione. L'Eredità ha raccolto il 16,9% nella ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In. Le parole su Flavio Briatore e le ‘donne’ : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla della sua vita, della carriera e di Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco, otto anni. Nella chiacchierata con zia Mara, Elisabetta ha parlato degli inizi, quando da giovanissima ha lasciato Soverato in Calabria per Roma, dove inseguiva il sogno di fare la conduttrice televisiva. Immancabile il capitolo dedicato alla mamma, morta di tumore qualche tempo fa: qui ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In : “Forse Flavio Briatore si è reso conto di quello che ha perso. Io gli ho voluto davvero bene” : Ospite di Domenica In, Elisabetta Gregoraci si racconta a Mara Venier e parla della fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, l’uomo a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. “Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere”, ha detto la Gregoraci. ...

