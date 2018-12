Sci | terribile caduta per Marc Gisin | lo svizzero rimbalza più volte sulla neve e perde i

Terribile incidente - muore in ospedale : giovane papà laScia moglie e figlia : Dario Capitanio, 29 anni, era titolare di un'azienda agricola a Valle Rossa di Cene, in provincia di Bergamo: martedì...

Ancona - terribile schianto frontale : Maria muore a 46 anni e laScia una figlia di 8 anni : La donna, che aveva festeggiato da poco il suo 46esimo compleanno, alla guida della sua auto si scontrata frontalmente con un furgone il cui conducente è rimasto ferito gravemente. Per lei inutili i soccorsi medici giunti sul posto anche con l'eliambulanza. L'altro conducente è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

PARABIAGO - SFIDA SUI BINARI : MUORE 15ENNE/ Ultime notizie - sindaco Scioccato "Un gioco? E' terribile" - IlSussidiario.net : PARABIAGO, gioco mortale sui BINARI: MUORE 15ENNE. Ultime notizie, dilaniato dal treno per SFIDAre gli amici: sotto choc un 13enne

L'anno più terribile della storia? Il 536 d.C. secondo la Scienza : La peste nera del 1348, la bomba atomica su Hiroshima , il disastro nucleare di Chernobyl o Fukushima ? Macché. L'anno peggiore nella storia dell'umanità è stato il lontano 536 dopo Cristo . Anche se ...

L’anno più terribile della storia? Il 536 d.C. secondo la Scienza : La peste nera del 1348, la bomba atomica su Hiroshima, il disastro nucleare di Chernobyl o Fukushima? Macché. L’anno peggiore nella storia dell’umanità è stato il lontano 536 dopo Cristo. Anche se la traiettoria dell’umanità è scandita da catastrofi e tragedie di larga scala, il momento più problematico va fissato a una data antica e sconosciuta ai più. Eppure, secondo uno studio internazionale, pubblicato su Antiquity, nel 536 ...

L'anno più terribile nella storia dell'umanità? Secondo la Scienza è il 536 : In sintesi, dicono i ricercatori, questo significa che l'economia stava ricominciando a girare, sebbene ci fossero voluti più di 100 anni. SI VEDE ANCHE LA PESTE NERA A margine è interessante notare ...

Cambiamenti climatici : gli Scienziati mandano un messaggio terribile - ma i governi non ascoltano : Non ha trovato molto spazio sui mass media la notizia della pubblicazione (l’8 ottobre scorso) della Sintesi per Decisori Politici dello Special Report on Global Warming of 1,5 °C, che costituirà il riferimento scientifico per la Conferenza delle Parti (Cop24) della Convenzione quadro dell’Onu sui Cambiamenti climatici (Unfccc), che avrà luogo in Polonia il mese prossimo (Katowice, 2-13 dicembre 2018). L’aumento di temperatura dovuto all’azione ...

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo Scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...