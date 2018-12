Sci | fondo | Pellegrino secondo a Davos

Sci di fondo - Coppa del mondo : a Davos Pellegrino 2° - vince Klaeb : Weekend di Coppa del mondo di sci di fondo al via, a Davos , Svizzera,: Federico Pellegrino si è arreso solo nel finale al norvegese Johannes Klaeb, chiudendo la sprint a tecnica libera al secondo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino NON SBAGLIA MAI! Azzurro secondo nella sprint di Davos - vince Klaebo : Federico Pellegrino conferma il grande feeling con la pista di Davos (Svizzera) e conquista il secondo posto nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo di sci di fondo alle spalle del fenomeno norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Il 28enne di Nus, qualificatosi con il terzo tempo per la fase ad eliminazione diretta, aveva tremato nel corso della prima semifinale, nella quale era rimasto “imbottigliato” nel traffico, concludendo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : nella sprint femminile si impone la svedese Stina Nilsson. 15ma Greta Laurent : nella sprint femminile della tappa di Davos, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, sorride la Svezia: nella località elvetica vince infatti Stina Nilsson, mentre è terza la connazionale Maja Dahlqvist. Tra le due svedesi guadagna la piazza d’onore la statunitense Sophie Caldwell: le tre avevano anche i migliori tempi di qualifica. L‘azzurra Greta Laurent, unica italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni, chiude ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Davos 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino sfida Klaebo per la vittoria. Eliminata nei quarti Greta Laurent : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove Sprint che aprono il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile 2018-2019 a Davos, in Svizzera. Anche questa settimana si va sulla neve a tecnica libera. Sarà ancora una volta duello tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo su questa che è una delle nevi più amate dall’italiano, vincitore per due volte nel 2014 e 2015 e a podio in due ulteriori occasioni. ...

Sci di fondo - tre gli azzurri che superano le qualificazioni della sprint TL di Davos : Laurent unica donna : Laurent, Pellegrino e De Fabiani superano le qualificazioni nelle sprint TL di Davos, alle 13.30 parte la fase finale Greta Laurent è l’unica azzurra ad avere superato il taglio nelle qualificazioni della sprint femminile in tecnica libera di Davos. La valdostana ha realizzato il ventiduesimo tempo, staccata di 7″78 dalla statunitense Sophie Caldwell, che ha realizzato il miglior tempo in 2’46″28 davanti alle ...

Sci di fondo - Sprint Davos 2018 : Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni - Klaebo è vicino! Avanzano anche Greta Laurent e De Fabiani : Sono terminate da poco le qualificazioni delle prove Sprint che aprono questo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 a Davos, in Svizzera. Al maschile si conferma, in buona sostanza, il preannunciato duello Pellegrino-Klaebo con possibili inserimenti, mentre tra le donne le svedesi mantengono un ruolo di primo piano e, per quanto riguarda i colori italiani, c’è la nota positiva di Greta Laurent. Federico Pellegrino debutta ...

Sci di fondo - Sprint Davos 2018 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Comincia quest’oggi il weekend svizzero della Coppa del Mondo di sci di fondo: la tappa è quella di Davos, che apre i battenti con le due prove Sprint al maschile e al femminile, che occuperanno tutta la mattina. Tra gli uomini c’è attesa per scoprire quanto potrà dare Federico Pellegrino, che sarà in gara nonostante uno spavento preso in allenamento, con annesso edema alla schiena. L’azzurro potrà contare sul fatto che si ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Federico Pellegrino all’assalto della vittoria su una pista che ama : Pellegrino contro Klaebo, atto secondo: domani a Davos, in Svizzera, va in scena la sprint in tecnica libera che opporrà i due grandi di questa specialità, l’azzurro e il norvegese. Il valdostano vanta ottimi precedenti sulla pista elvetica, ma il norvegese al primo tentativo lo scorso anno staccò il miglior tempo in qualifica e vinse la finale. L’azzurro invece, si dovette accontentare del terzo tempo in qualifica, salendo poi alla ...