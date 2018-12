Lombardia | Rolfi | 2 | 3mln per tutela foreste | sentieri e habitat naturali

Lombardia : Rolfi - quasi 12 mln euro per Ocm Vino (2) : (AdnKronos) - L'importo complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 200.000. Il contributo massimo concedibile è pari al 40 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per le micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione e par

Lombardia : Rolfi - quasi 12 mln euro per Ocm Vino : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato, oggi, le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura Investimenti Ocm Vino, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vi

Lombardia : Rolfi - 84 mln euro per agricoltori - promessa mantenuta (2) : (AdnKronos) - "Sono due misure straordinariamente attese dal comparto agricolo e che avevo promesso di pubblicare entro la fine dell'anno. Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno per gli agricoltori lombardi. Nei bandi abbiamo inserito alcune novità tecniche importanti frutto del confront

Lombardia : Rolfi - 84 mln euro per agricoltori - promessa mantenuta : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha pubblicato sul sito istituzionale due bandi relativi all'attivazione delle misure 4.1 e 4.2 del Piano di sviluppo rurale. I due interventi mettono a disposizione delle imprese agricole lombarde 84 milioni di euro totali (60 milioni per la misura

Olio : Rolfi - in Lombardia settore in crescita : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La Lombardia, pur non avendo una radicata tradizione olivicola, "conferma quest'anno, la crescita produttiva, in termini di quantità ma soprattutto di qualità, sempre più apprezzata anche sui mercati anche stranieri. Abbinare il nostro Olio al territorio dei laghi è un'

Lombardia : Rolfi - 580mila euro per interventi Consorzi bonifica : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha deliberato questo pomeriggio lo stanziamento di 580.000 euro ai Consorzi di bonifica lombardi per le opere di pronto intervento. "Abbiamo come obiettivi la p

Lombardia : Rolfi - 640mila euro per apicoltura : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - La Giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, il Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Il Piano in

Lombardia : Rolfi - ottima intesa prezzo latte - ora convocherò altri player : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - "Si tratta di un'ottima intesa che rappresenta una svolta. La Regione Lombardia sta lavorando per valorizzare la risorsa latte e vuole giocare un ruolo da protagonista per difendere il lavoro degli allevatori lombardi. Per questo nei prossimi giorni convocherò anche gli

Lombardia : Fontana e Rolfi premiano vincitori concorso 'Territori mutanti' (2) : (AdnKronos) - "Mi fa piacere che abbiate iniziato questo percorso con tanto interesse e dedizione. Oggi -ha aggiunto il presidente- sono stati premiati alcuni lavori che dimostrano il vostro impegno verso queste tematiche: è un buon inizio, continuate ad avere come stella polare quella di amare e ri

Lombardia : Fontana e Rolfi premiano vincitori concorso 'Territori mutanti' : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi hanno premiato oggi, all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano - insieme alla presidente di Federparchi Lombardia e Parco Va

Lombardia : Rolfi - sempre più terra vitivinicola - cooperazione fondamentale : La manifestazione si svolgerà il 17 e il 18 novembre alle ex scuderie 'Le Cavallerizze' del Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci' di Milano, a cura dell'Alleanza delle ...

Lombardia : Rolfi - sempre più terra vitivinicola - cooperazione fondamentale (2) : (AdnKronos) - "E' una vitalità enorme -rimarca l'assessore-: parliamo di 3mila aziende vitivinicole, con una buona componente cooperativistica, circa 300 aziende giovani e molte a guida femminile: siamo una regione anche vitivinicola, che lo scorso anno ha toccato il record delle esportazioni". "Dob

Lombardia : Rolfi - sempre più terra vitivinicola - cooperazione fondamentale : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - 'Il vino che parla la lingua di tutti': è la filosofia sottesa alla produzione del vino cooperativo, protagonista alla seconda edizione del Festival 'Vivite'. La manifestazione si svolgerà il 17 e il 18 novembre alle ex scuderie 'Le Cavallerizze' del Museo della Scienza