Gigi Proietti Parla un Napoletano Inventato | Proietti

I Retroscena di Blogo : Dopo le Meraviglie di Alberto Angela torna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di battaglia su Rai1 : Prosegue, non senza difficoltà, il cammino della stagione 2018-2019 del nostro piccolo schermo sul versante pubblico. La televisione finanziata dai cittadini italiani sta lavorando alacremente per predisporre nel miglior modo possibile il palinsesto del 2019 e oggi ci occupiamo di ciò che sarà del fronte intrattenimento della prima rete Rai, specificatamente nella serata del sabato.Dopo i sabati di gennaio che saranno occupati da quattro ...

Ascolti tv - Una pallottola nel cuore e 4 milioni in tasca : Gigi Proietti chiude e vince il prime time : Ha toccato 4 milioni 357 mila telespettatori l’ultima puntata della terza serie di Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti, che ieri in prima serata su Rai1 ha fatto registrare uno share del 19.05%. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Francia-Germania ha avuto una media di 3 milioni 76 mila spettatori (12.41% di share). Ascolti tv, prime time La serata prevedeva anche su Rai2 Amadeus con Stasera tutto è possibile che è ...

Ascolti tv - Gigi Proietti chiude in bellezza. Che flop Virginia Raffaele : Gigi Proietti chiude la sua fiction su Raiuno con una media di 4 milioni e 300 mila spettatori e uno share del 19%. Quindi anche questa nuova stagione di Una pallottola nel cuore va archiviata ...

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà? Le parole di Gigi Proietti sul futuro della fiction : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Il finale della terza stagione si avvicina e con esso anche il punto cruciale per Bruno e la sua indagine sulla morte di Enrico. Questa volta cosa ne sarà del giornalista che ha messo a rischio la sua stessa vita per l'amico? Le indagini continuano e mentre l'impronta sulla pistola sembra proprio essere quella di Enrico, il giornalista è sempre più sicuro che l'amico è stato incastrato e poi ucciso. ...

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione - Gigi Proietti : "Vorrei fare 'più poco'" : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:40:00 GMT)

