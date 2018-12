Caso Spataro Salvini | maretta dentro all' Anm

huffingtonpost

(Di sabato 15 dicembre 2018) Tensioni all'interno dell'Associazione nazionale magistrati, dopo la 'querelle' che ha visto opposti il ministro dell'Interno Matteoe Armando, capo della procura di Torino che proprio in questi giorni lascia l'incarico per andare in pensione. Il gruppo delle toghe progressiste di Area Democratica per la Giustizia, nel corso della riunione del 'parlamentino' di oggi, è tornato a criticare la reazione del sindacato delle toghe sulla vicenda, ritenendo 'timida' la dichiarazione che era stata rilasciata dal presidente Francesco Minisci. A prendere la parola è stato Alcide Maritati (Area), segretario dell'Anm: "Non c'è la volontà di aprire una crisi formale nella Giunta, però questo per noi è unsul quale avviamo una riflessione per il futuro. Si tratta di una vicenda che ha leso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. ...