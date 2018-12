X Factor | vince Anastasio

X Factor 2018 vince Anastasio : tutto sulla finale - : Eccovi la cronaca della serata finale di X Factor 2018 . Ecco come è andata Anastasio, Luna Melis, i Bowland e Naomi: sono loro i finalisti di X Factor 2018 , che si daranno battaglia questa sera per ...

Anastasio vince X Factor : ecco chi è : Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018 . Il pupillo di Mara Maionchi puntata dopo puntata ha conquistato anche i più scettici. Ma chi è il rapper che ha letteralmente ...

X Factor 2018 - vince Anastasio : "Vai e disturba, che anche se non vinci non è la fine del mondo", lo ha lanciato prima dell'ultima esibizione Mara Maionchi , più volte commossa dalle performance dello studente di Portici. E invece ...

Vince Anastasio : è lui X Factor 2018 : Quattro concorrenti si sono sfidati a suon di brani preferiti ed inediti sul palco di un Mediolanum Forum che ha

Anastasio vince X Factor 12 con l'inedito 'La fine del mondo' : Ieri, giovedì 13 dicembre su Sky Uno, è stata trasmessa in onda la finalissima di X Factor 12. Tutto è andato secondo i pronostici dei bookmakers, che davano per favorito Anastasio. Infatti, il rapper 21enne di origini campane è riuscito a trionfare nella dodicesima edizione del talent show, con l'inedito intitolato "La fine del mondo". Secondo la giuria esso è il brano che ha rappresentato meglio quest'edizione di X Factor. Una vittoria da ...

#XF12 – X Factor 12 – Finale del 13/12/2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8. Vince Anastasio. : Ed è il momento della Finale della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta su Sky Uno HD (canale 108 Sky e 311 DTT) e in chiaro su TV8. Al timone della versione italiana di uno dei talent show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Sono partiti in oltre 50.000, sono rimasti in dodici dopo le sette puntate di selezioni e, dopo sette appuntamenti in diretta, sono rimasti in quattro a coccolare il sogno di ...

X Factor 2018 - la diretta della finale : Vince Anastasio. Naomi al secondo posto : Lo studente ventunenne di Meta di Sorrento si è presentato alle selezioni con il suo inedito La fine del mondo, che è il pezzo da lui scritto con il quale spera di aggiudicarsi il titolo di vincitore ...

«X Factor 12» : vince Anastasio : Anastasio (Team Mara Maionchi)Luna (Team Manuel Agnelli)Naomi (Team Fedez)Bowland (Team Lodo Guenzi)Alessandro Cattelan (conduttore)I FinalistiPubblico e bookmakers lo davano sin da subito per favorito, e tutto è andato secondo previsoni. Il rapper Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor, con l’inedito La fine del mondo («l’inedito di questa edizione di X Factor», secondo tutti i giudici). Una vittoria super ...

«X Factor 12» : Anastasio è il super-favorito - ma chi vincerà (davvero)? : Anastasio (Team Mara Maionchi)Luna (Team Manuel Agnelli)Naomi (Team Fedez)Bowland (Team Lodo Guenzi)Alessandro Cattelan (conduttore)I FinalistiAlla finale manca pochissimo e i bookmakers sembrano certi del risultato: sarà Anastasio il vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Secondo gli analisti di Stanleybet.it, infatti, il rapper della squadra di Mara Maionchi avrebbe la vittoria in tasca, data a 1,50. Un record. Il ragazzo, che alla ...

X Factor 2018 : chi vincerà? : Finalisti X Factor 2018 X Factor 2018 sta per conoscere il suo vincitore. Chi salirà sul gradino più del podio nella dodicesima edizione del talent show di SkyUno? In quattro si contendono il primato, con i giudici spettatori interessati della finale perché ognuno di loro ha un concorrente ancora in gara. Mara Maionchi, che lo scorso anno ha portato in trionfo Lorenzo Licitra, ha dalla sua colui che è considerato il favorito principale: ...

X Factor 2018 : Chi vincerà tra Anastasio - Luna - Naomi e i Bowland? : Luna è la più piccola del gruppo, ha 16 anni, vive a Uta, Cagliari,, frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico e da sempre coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica, sogno che condivide ...

In teoria XFactor 2018 dovrebbe vincerlo Anastasio : ... o perlomeno i numeri stanno indiscutibilmente dalla sua: al momento il suo inedito, La fine del mondo , sfiora i 6 milioni di ascolti su Spotify, Los Angeles , di Luna, ne ha in pratica la metà, i ...

X Factor 2018/ Gli eliminati e le pagelle : Naomi e Anastasio - chi vincerà la dodicesima edizione? - IlSussidiario.net : A X Factor 12 Martina Attili e Leo Gassmann vengono eliminati durante la semifinale. Noemi, Anastasio e i Bowland sono i migliori della puntata.

Milan - Cutrone : 'X-Factor - vorrei vincesse Anastasio nella finale del Forum di Assago' : Patrick Cutrone a X-Factor , evidentemente non da concorrente ma da tifoso di uno dei candidati alla vittoria. L'attaccante del Milan svela così anche la sua passione per la musica e per il talent ...