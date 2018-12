Sci | Svindal beffa Innerhofer | l' azzurro secondo nel super G della Val Gardena

Sci - Supergigante Val Gardena : vince il norvegese Svindal davanti a Innerhofer. Terzo Jansrud : Il norvegese Aksel Svindal ha vinto in 1.28.65 il Supergigante di cppa del mondo della Val Gardena davanti all'ottimo azzurro Christof Innerhofer secondo ad appena 5 centesimi. Terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in 1.28.92. 19esimo posto Emanuele Buzzi, 1'30"09,, fuori ...

Super-G Val Gardena streaming video e tv : Innerhofer secondo dietro Svindal - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Super-G maschile Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 14 dicembre, .

Sci alpino - Christof Innerhofer magnifico secondo nel SuperG della Val Gardena. Azzurro beffato per 5 centesimi da un super Svindal : La Val Gardena si conferma la seconda casa di Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese ha vinto l’odierno superG, ottenendo il nono successo della carriera (36esimo in Coppa del Mondo) sulla mitica Saslong. Una vittoria che ha il sapore della beffa per l’Italia, perché a soli cinque centesimi dal 35enne nativo di Lorenskog si è piazzato uno straordinario Christof Innerhofer, che sale sul podio per la prima volta in carriera sul ...

Sci - Super G Beaver Creek : Paris terzo in compagnia di Svindal e Kilde : ...Franz si conferma in gran forma ottenendo il suo secondo successo dell'anno su quattro gare di velocità finora disputate e si porta così anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo ...

Discesa Beaver Creek : ha vinto Beat Feuz su Caviezel e Svindal - male gli azzurri! - CdM Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .

Sci alpino - Discesa Beaver Creek 2018 : apoteosi di Beat Feuz - battuti Caviezel e Svindal. Azzurri nelle retrovie : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Birds of Pray, con partenza abbassata al Brink a causa delle avverse condizioni meteo (è nevicato in maniera copiosa anche per larghi tratti della gara), lo svizzero ha trionfato con il tempo di 1:13.59: il detentore della Sfera di Cristallo di specialità, bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha così ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : comanda Beat Feuz su Caviezel e Svindal - lontani gli italiani : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

