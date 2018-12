Manovra | taglio pensioni d' oro | retromarcia Di Maio sull' auto

Manovra - taglio pensioni d'oro da 10-40% : 18.42 Un emendamento alla Manovra , presentato in Senato dai 5 Stelle, prevede un taglio dal 10 al 40%, per 5 anni,alle cosiddette pensioni d'oro .Saranno risparmiati gli assegni maturati "interamente con il sistema contributivo". Cinque le fasce: taglio del 10% sulla parte eccedente i 90 mila euro; 20% tra i 130-200 mila euro; 25% tra i 200-250mila;30% tra 350-500 mila; 40% oltre il mezzo milione. Ma fonti della Lega spiegano che il testo è da ...

Manovra - dubbi di Bruxelles su taglio del deficit strutturale e dismissioni : Bruxelles - Continueranno anche oggi le trattative tra Roma e Bruxelles sulla Finanziaria per il 2019. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è tornato qui nella capitale belga per colloqui con i ...

Manovra : Tria - meglio destinare i risparmi al taglio del deficit : 'Non sempre - ha aggiunto il responsabile dell'Economia - quello che si vuole fare si fa e se non si è fatto vuol dire che non si poteva fare'.

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese . Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti . Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese ”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio , a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Manovra - Pensioni d’oro : ipotesi taglio oltre i 150mila euro. Attese le misure per le imprese : Al di sopra di quella soglia scatterebbero veri e propri tagli. A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. Oggi vede i sindacati dopo un nuovo vertice di governo...

Manovra - Salvini frena su taglio pensioni d'oro : Roma, 9 dic., askanews, - Il vice premier Matteo Salvini confida in un esito positivo del negoziato con l'Europa, 'non credo che Bruxelles per qualche zero virgola avvierà la procedura', e alla ...