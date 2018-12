Di Maio avverte Salvini | Se torna con Berlusconi si suicida

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) "re con? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. ", se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Sevuolersi politicamente, accetterà. Ma non penso proprio.fa tutto questo per placare i suoi, che vogliono passare in massa alla Lega", ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Aggiungendo, sullo stesso tema, che se la Lega è in crescita "è anche perché non sta più con. Invece il Movimento è sempre sottovalutato: i nostri sondaggi ci danno al 27%. Sono sicuro che, vedendo i risultati, il nostro elettorato ci ...