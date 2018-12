Destiny 2 | la patch in arrivo renderà più facile raggiungere il Livello Potenza 600

Svelato grande colpo di scena nella storia di Destiny 2 Armeria Nera : dettagli patch 2.1.1 : Ci siamo, la nuova espansione di Destiny 2 è in dirittura d'arrivo. Bungie per l'occasione ha rilasciato nuovi dettagli su Armeria Nera, soprattutto sui contenuti, in arrivo il 4 dicembre su PC, PS4 e Xbox One. Innanzitutto con questa espansione arriverà Scourge of the Beast, una nuova incursione a cui si potrà accedere dal 7 dicembre. A questa potranno accedere i giocatori con un livello di potere consigliato di 640, ma chiaramente Bungie ...

Patch 2.0.5 di Destiny 2 in uscita oggi 30 ottobre : bilanciamenti e novità : Destiny 2 oggi 30 ottobre sarà aggiornato con la Patch 2.0.5. Si inizierà alle 16:00 ora italiana e porterà novità e bilanciamenti al gioco. Non sono previste particolari manutenzioni per i rilascio di questa Patch, quindi l’aggiornamento è instancabile appena sarà disponibile il download. Ecco il changelog completo con i nuovi contenuti e bilanciamenti che rilascerà lo sviluppatore. Generale Banshee-44 accetterà fino a 25 materiali ...

Anticipazioni patch Destiny 2 del 30 ottobre : novità su armi e armature esotiche : Destiny 2 ha messo i propri giocatori dinanzi a un problema da risolvere. Presto infatti diminuiranno le probabilità di trovare nel gioco il doppione di un’arma o di un’armatura esotica. Bungie ha reso noto quali sono le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento di Destiny 2 I Rinnegati, precisamente il 2.0.5. Attualmente quando i giocatori ottengono un’armatura esotica non sono sicuri di poter ottenere qualcosa di nuovo. Alcuni infatti in ...

Due grandi patch per Destiny 2 a ottobre 2018 - novità e problemi risolti : Ci sono grossi cambiamenti in fase di sviluppo per Destiny 2 I Rinnegati, previsti questo mese, ottobre 2018. Due aggiornamenti separati che saranno disponibili ai giocatori: la patch 2.0.4 il 16 ottobre e la 2.0.5 il 30, quindi il giorno prima di Halloween. Saranno due patch che andranno a risolvere diverse problematiche, come ha annunciato la stessa Bungie sul sito ufficiale. A parte alcuni piccoli problemi e bug che saranno risolti, queste ...