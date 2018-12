Terremoto in Sicilia | 3 scosse a Gangi | la più forte di magnitudo 3 5 | gente in strada

Sicilia : scossa di Terremoto moderata sulle Madonie (prov. di Palermo) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 12 dicembre 2018, esattamente alle 21.50, sulla Sicilia settentrionale nel palermitano. Stando ai dati giunti...

Terremoto stanotte tra Sicilia e Calabria : Messina - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata al largo del mar Tirreno meridionale tra la Calabria e la Sicilia. I sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e ...

Scossa di Terremoto nel Tirreno meridionale - al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo delle coste di Calabria e Sicilia, alle 04:16:44 ora italiana ad una profondità di 423 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Sicilia : numerose scosse sull'Etna (Biancavilla) avvertite nel catanese - 20 novembre 2018 : numerose scosse di Terremoto sono state avvertite alle prime luci dell'alba nel catanese, esattamente alle pendici meridionali dell'Etna, oggi 20 novembre 2018. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto di magnitudo 5.2 nel Mar Ionio : avvertito anche in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato dall'Ingv nel Mar Ionio Meridionale, a sud di Zante. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia.

Terremoto in Sicilia : tre lievi scosse nel Belice - a Ragusa e a Catania : La terra torna a tremare in Sicilia. Una piccola scossa di magnitudo 1.5 è stata registrata a cinque chilometri a Sud Ovest di Porto Palo, nel Belice. I sismografi della Istituto nazionale di ...

Terremoto in Grecia : allarme tsunami rientrato per Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia : Il servizio sismologico degli Stati Uniti ha rilevato questa notte una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 gradi, il cui epicentro è stato localizzato nell'isola greca di Zacinto, alle ore ore 00.54. La scossa è stata avvertita in alcune regioni del Sud Italia, in particolare nelle citta' italiane che si affacciano sulla costa ionica. Nella notte è stato l'Istituto italiano di Vulcanologia a diramare un alert che avvertiva di un rischio ...

Scossa di Terremoto in sicilia - avvertita fra le province di Messina ed Enna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata in sicilia alle ore 10.28 di oggi, Venerdì 26 Ottobre. Il sisma, dalle rilevazioni dell'INGV, ha avuto epicentro nel...

Terremoto IN SICILIA : SCOSSA M 3.3 A MESSINA/ Ultime notizie INGV - ore di apprensione al sud Italia : TERREMOTO oggi in SICILIA, SCOSSA magnitudo 3.3 a Capizzi in provincia di MESSINA. Ultime notizie INGV, paura dopo il sisma greco: epicentro vicino a Mistretta, non ci sono danni (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...