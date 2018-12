Investe e uccide col Suv 23enne alla fermata del bus | «Colpo di sonno»

'Gilet gialli' - camionista Investe e uccide manifestante. Il governo : 'Fermatevi!' : Roma - Un manifestante di 23 anni dei 'Gilet gialli' è morto dopo essere stato investito da un camion nel sud della Francia. Lo ha riferito il procuratore di Avignone, Caroline Armand. L'incidente è ...

Roma - bus per l'aeroporto Investe e uccide un ciclista : il dramma in pieno centro : Un bus che trasporta passeggeri all'aeroporto ha travolto e ucciso un ciclista a Roma , in pieno centro. È successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5.45: la vittima è un uomo di 60 anni e ...

Roma. In in viale Manzoni autobus Investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Con la 500 del nonno Investe e uccide uomo durante gara auto : arrestato 21enne : Una gara fra macchine è finita in tragedi: I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale C.D., 21enne che gareggiando in auto con avversario un coetaneo ...

Corsa a 100 chilometri l’ora a Pozzuoli : un 21enne Investe e uccide uno spazzino : Il giovane aveva preso l’auto del nonno e sfidato un coetaneo. Con lui c’era anche la fidanzata. Ora sono accusati di omicidio stradale

Pozzuoli - folle gara d’auto tra giovani in centro : a 100 km/h Investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...

Milano - treno Investe e uccide un 15enne : 00.01 Un 15 enne di San Giorgio su Legnano (MI) è stato travolto e ucciso da un treno a Parabiago, nel Milanese. Dalle prime informazioni insieme al 15enne c'era anche un amico di 13 anni che è stato soccorso in stato di choc e portato in ospedale a Legnano. Autorità giudiziaria e polizia ferroviaria indagano sulla dinamica dell'incidente. Il traffico ferroviario su diverse linee hanno subito cancellazioni e ritardi.

Anziana alla guida Investe e uccide un uomo che attraversava la strada : La donna, 75 anni, ha centrato in pieno l'uomo, un 49enne, che attraversava la strada. Per lui non c'è stato niente da fare

Milano - la figlia della Boccassini Investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

Varese - Investe e uccide pedone - e fugge : 00.01 Un pirata della strada di 83 anni è stato fermato e identificato dai carabinieri dopo che ha travolto e ucciso un 52enne a Bisuschio (Varese). La vittima stava attraversando la strada quando l'auto condotta dall'anziano lo ha travolto, senza poi fermarsi a prestare soccorso. A nulla sono serviti i soccorsi per il pedone, originario dello Sri Lanka ma residente a Como,che è morto sul colpo. Il 'pirata' è stato rintracciato dai carabinieri ...

Bollate. Ventenne Investe e uccide Maria Brocanello : Tragedia della strada a Bollate (Milano). Maria Brocanello è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. Classe ‘48, era

Investe e uccide pedone - arrestato da Ps : ANSA, - ANCONA, 16 OTT - E' finito agli arresti domiciliari in base alle norme per l'omicidio stradale il 45enne italiano che al volante dalla sua Mini Cooper ha investito e ucciso a Falconara ...

Falconara. Investe e uccide l’ex pizzaiolo Enrico Orlandini : quarantenne ai domiciliari : Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l’omicidio stradale a carico di un italiano di 45 anni. L’uomo, al volante

