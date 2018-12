' Bianca Atzei non è superflua per me' | la frecciatina a Max Biaggi da Jonathan

Jonathan Kashanian difende Bianca Atzei e attacca Biaggi : Jonathan Kashanian manda fuori pista Max Biaggi. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha presentato il suo spettacolo teatrale a "#Cr4, La Repubblica delle donne". Al termine del balletto, Piero ...

Isola dei Famosi - Jonathan Kashanian a CR4 : 'Lei è una persona...'. Le parole per la sua Bianca Atzei : Si sono conosciuti all' Isola dei Famosi ma la grande amicizia che lega Bianca Atzei e Jonathan Kashanian crea ancora molto chiacchiericcio. In molti, infatti, pensano che tra i due ci sia qualcosa di ...

Bianca Atzei ecco cosa ha risposto a Max Biaggi dopo l’intervista : Non si placa la polemica sull’intervista che ha rilasciato Max Biaggi a Mara Venier.Biaggi ha raccontato dell’incidente e di tutte le scelte che sono seguite senza tuttavia mai nominare la sua ex che gli è rimasta al fianco nei momenti più duri, Bianca Atzei con cui si è lasciato poco dopo. «dopo l’incidente ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon, le persone vicine sono i genitori, ma lì ho ...

Max Biaggi su Bianca Atzei : “Ho levato il superfluo”. E lei risponde così : Intervista controversa quella che il campione di Moto Gp Max Biaggi ha rilasciato a Domenica In. A Mara Venier ha raccontato dell’incidente e di tutte le scelte che sono seguite senza tuttavia mai nominare colei che gli è rimasta al fianco nei momenti più duri, Bianca Atzei. Il pilota ha ricordato e reso omaggio al grandissimo amico Fabrizio Frizzi, presente all’ospedale dopo l’incidente, tuttavia ha letteralmente omesso l’ex fidanzata. Ma Mara ...

Max Biaggi - la stoccata a Bianca Atzei : “Ho chiuso un lungo e difficile capitolo della mia vita eliminando il superfluo” : Dopo un lungo periodo di silenzio Max Biaggi è tornato in tv per un’intervista a Domenica In. Parlando con Mara Venier, l’ex campione di moto gp ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2017 a Latina. “Ho capito cosa mi rendeva felice. Mi sono trovato a rivalutare i miei obbiettivi e le mie priorità“, ha detto Max spiegando: “Sono diventato più cinico, ho cominciato a ...

Max Biaggi dopo l’incidente : ‘Ho levato il superfluo’. La reazione di Bianca Atzei : “Ho capito cosa mi rende felice […] i miei bambini. Ho dato delle priorità, son diventato molto più cinico, dai delle priorità e levi il superfluo”. Max Biaggi ospite di Mara Venier a Domenica In parla del tragico incidente che nell’estate 2017 ha messo seriamente a rischio la sua vita. Accanto a lui, in quell’occasione, ci sono stati non solo i genitori e i figli ma soprattutto l’allora fidanzata Bianca Atzei ...

Max Biaggi chiede scusa a Bianca Atzei. E lei risponde su Instagram : Max Biaggi chiede scusa a Bianca Atzei e lei risponde (piccata) su Instagram. La cantante di origini sarde e il motociclista hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata bruscamente dopo che Max Biaggi era stato dimesso dall’ospedale, dove era finito in seguito ad un terribile incidente. Bianca era rimasta sempre vicina allo sportivo, senza mai abbandonarlo e aiutandolo in uno dei periodi più difficili della sua ...

MAX BIAGGI/ Jonathan Kashanian difende Bianca Atzei : 'Niente è più necessario del superfluo' - IlSussidiario.net : Max BIAGGI torna in tv ospite nel salotto televisivo di 'Domenica In', il programma di successo condotto su Raiuno da Mara Venier

Bianca Atzei e Jonathan - replica pungente a Max Biaggi : il messaggio : Bianca Atzei e Jonathan, arriva la replica pungente dopo l’intervista di Max Biaggi a Domenica In: il messaggio degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi Durante la puntata odierna di Domenica In, Max Biaggi si è confessato a Mara Venier e inevitabilmente si è toccato il doloroso tasto del pauroso incidente in cui ha rischiato la […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan, replica pungente a Max Biaggi: il messaggio proviene da ...