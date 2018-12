Un Natale d’Oro Zecchino | Carlo Conti in prime time per dare il via alle festività

davidemaggio

: RT @zecchinodoro: 45588 ?? è ancora attivo il numero per donare! Anche @MetaErmal Meta sostiene con noi #Operazionepane e vi invita tutti… - sardinediermal : RT @zecchinodoro: 45588 ?? è ancora attivo il numero per donare! Anche @MetaErmal Meta sostiene con noi #Operazionepane e vi invita tutti… - AngelaChiorazz1 : RT @zecchinodoro: 45588 ?? è ancora attivo il numero per donare! Anche @MetaErmal Meta sostiene con noi #Operazionepane e vi invita tutti… - leonedorobg : A Natale scegli la qualità di un prodotto artigianale #senzaglutine e #senzalattosio realizzato dai maestri chef de… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)La 61° edizione dellod’Oro si è conclusa pochi giorni fa con la vittoria de La Rosa e il Bambino, ma la Rai ha deciso di prolungare la presenza in video della manifestazione, per festeggiare ilin TV con i più piccoli. Tanti gli appuntamenti previsti a dicembre che avranno per protagonista il Coro dell’Antoniano, ed il più importante sarà Und’Oro, in onda neldi venerdì 14 dicembre 2018.Und’Oro: gli ospiti della serata Dore 21.25 il direttore artisticocondurrà una serata dedicata, nella quale il Piccolo Coro canterà molte canzoni dedicate al, insieme ai tanti ospiti che interverranno: negli Studi Fabrizio Frizzi in Roma ci saranno tra gli altri Raffaella Carrà, Alessandro Del Piero, J-Ax, Lino Banfi, Ermal Meta, Orietta Berti e ...