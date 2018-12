Pensioni | i tempi della scuola non combaciano con quelli della riforma

Pensioni : Quota 100 partirà nei tempi previsti - si lavora a qualche 'correzione' : Governo ancora al lavoro per apportare le opportune correzioni sulla nuova Legge di Stabilità secondo le richieste da parte dell'Unione Europea ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Il Premier Conte, infatti, incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker a Bruxelles al fine di trovare una soluzione che possa diminuire l'impatto del deficit sul Pil. Il Governo non compie nessun passo indietro sulla ...

Pensioni : Quota 100 - ancora incertezze sui tempi di attuazione : "Da ministro del Lavoro la norma su Quota 100 e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento", lo ha dichiarato espressamente il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio a margine del question time tenutosi alla Camera. Stando a quanto emerso nella versione aggiornata del documento programmatico di Bilancio, infatti, le due misure-chiavi in tema previdenziale non ...