Su Instagram arrivano i messaggi vocali : (Foto: Instagram) Non sono molte le persone che ricorrono a Instagram per scambiarsi messaggi con i propri contatti su base giornaliera, anzi: rispetto al social network fotografico ci sono soluzioni pensate in modo più organico come WhatsApp (sempre di proprietà di Facebook) oppure Telegram. Eppure negli ultimi tempi la piattaforma sta facendo diversi sforzi per diventare più chat friendily, incluso quello che è stato annunciato in queste ore: ...