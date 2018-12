Appena nata per i medici non aveva speranze | quello di Bea è un ' miracolo di Natale'

Pensionata violentata in spiaggia ad Ortona da un somalo. Aveva Appena ottenuto la protezione sussidiaria : Aggredita sulla spiaggia e costretta a subire violenza a 68 anni da un giovane somalo in Italia con un permesso di protezione sussidiaria . La vittima è una Pensionata di Ortona riuscita poi a sfuggire ...

Prima della cometa di Natale passerà la Machholz-Fujikawa-Iwamoto - Appena scoperta : New York, 13 novembre 2018 - Prima della cometa di Natale passerà la Machholz-Fujikawa-Iwamoto , C/2018 V1,, appena scoperta . La cometa in questione negli ultimi giorni è diventata molto brillante e ...

NBA – Wade fuori almeno una settimana : niente infortunio - ‘Flash’ vicino alla figlia Appena nata : Dwyane Wade dovrà saltare le prossime 4 partite che gli Heat giocheranno in settimana: ‘Flash’ vuole stare vicino alla piccola figlia appena nata I Miami Heat dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, Dwyane Wade, per almeno una settimana. ‘Flash’ salterà le prossime 4 partite, ma non per infortunio: Wade ha spiegato di voler stare vicino alla figlia appena nata. Una scelta condivisibile, che il numero 3 dei Miami ...