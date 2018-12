Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 12 12 2018

Analisi Tecnica : Shanghai Index dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Frazionale rialzo per lo SSE di Shanghai , che mette a segno un modesto profit a +0,37%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Seduta trascurata per il derivato italiano , che archivia la giornata con un timido +0,13%. Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre La giornata dell'11 dicembre chiude piatta per il derivato sui titoli Tech americani , che riporta un -0,2%. Analizzando lo scenario del Future sull'E-mini Nasdaq 100 si ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Andamento annoiato per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%. Il quadro tecnico del Future sul cambio Euro/...

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Discesa moderata per il derivato USA , che chiude la giornata dell'11 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Lo ...

Analisi Tecnica : EUR/USD dell'11/12/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si muove verso il basso il cross Euro / Dollaro USA , che si posiziona a 1,1319 con una discesa dello 0,30%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 1,1283 ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Ottima la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 10.861 con un aumento del 2,25%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 18.710. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : EUR/USD dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1336. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Spicca il volo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 18.715, con un aumento dell'1,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Sostanziale invarianza per l' Hang Seng Index , che archivia la seduta con un +0,07%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' indice ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Sottotono lo SSE di Shanghai , che chiude la seduta con un calo dello 0,82%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai mostra segnali di peggioramento con area di ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Ribasso per il derivato italiano , che chiude la seduta con una flessione dello 0,77%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Nuovo spunto rialzista per il derivato sui titoli Tech americani , che guadagna bene e porta a casa un +1,08%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della ...