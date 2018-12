Regno Unito | tasso disoccupazione fermo ma crescita disoccupati supera attese

E se alla fine il Regno Unito restasse nell'Unione europea? : Se così fosse, quale opzione resterebbe? Una Brexit senza accordo il prossimo 29 marzo, ovvero la conclusione che secondo tutti infliggerebbe un colpo durissimo all'economia del paese, oppure un ...

E se alla fine il Regno Unito restasse nell’Unione europea? : L’idea a lungo considerata inverosimile, sostenuta solo da pochi europeisti, prende forma mentre il mondo politico britannico è sempre più impantanato. Leggi

Il caos della Brexit non e' solo un problema del Regno Unito : ... il caos della Brexit, un divorzio mal riuscito tra Londra e Bruxelles, è l'ultima cosa che serve all'economia mondiale, ora che la Germania e il Giappone segnano il passo e la Cina, vedi gli ultimi ...

Regno Unito : Super Smash Bros. Ultimate segna il lancio più importante di sempre per un titolo Nintendo Switch : Dal giorno della sua uscita, lo scorso 7 dicembre, Super Smash Bros. Ultimate ha impiegato solo tre giorni per diventare il videogioco per Nintendo Switch col lancio più importante nella storia della console, nel Regno Unito.Il gioco è schizzato al vertice delle classifiche di vendita del mercato britannico, vendendo nel primo fine settimana dalla sua uscita più copie fisiche di Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ...

Regno Unito : frena l'economia - debole l'industria : La crescita dell'economia britannica è rallentata, secondo i dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica

Brexit - Corte di giustizia Ue : “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire dall’Unione Europea” : Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia alla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sulla Brexit. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua ...

Regno Unito - stop alle pubblicità di betting durante le partite : Il provvedimento Giro di vite del calcio inglese sulle pubblicità degli operatori per scommesse sportive. Un accordo con i bookmaker ha sancito lo stop delle pubblicità delle agenzie di betting durante gli eventi live, come ad esempio le partite di Premier League. La notizia è stata data dal sito specializzato Palco23, e citata in Italia da Calcio&Finanza. Anche in Italia si parla di un provvedimento simile, anzi qualche giorno fa qualcuno ...

Deliveroo - Alta corte Regno Unito : rider sono lavoratori autonomi : Roma, 5 dic., askanews, - I rider di Deliveroo sono lavoratori autonomi. Lo ha stabilito l'Alta corte di Giustizia del Regno che in una sentenza di oggi ha respinto il ricorso del sindacato britannico ...

Brexit - secondo la Ue può essere revocata unilateralmente dal Regno Unito : Theresa May (Foto: Steve Parsons/PA Wire) L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrà essere revocata senza passare dal consenso degli altri stati membri. Ad annunciarlo è l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue Manuel Campos Sánchez-Bordona, rispondendo a una richiesta presentata da un gruppo di politici inglesi e scozzesi e da un tribunale scozzese, che avevano sollevato davanti alla Corte la questione relativa alle ...

