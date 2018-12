Reggie Fils-Aime spiega perché l' E3 è ancora un evento molto importante per Nintendo

Reggie Fils Aime : L’E3 è molto importante per Nintendo : Dopo l’annuncio di Sony riguardante la sua assenza all’E3 2019, il presidente di Nintendo of America “Reggie Fils Aime” ha rilasciato una dichiarazione in merito all’importanza per Nintendo di partecipare all’evento. L’E3: Un evento da non perdere per Nintendo Reggie Fils Aime afferma: L‘E3 è composto da 5 giorni intensi, i quali offrono opportunità ai giocatori di scoprire le ...

Persona 5 per Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime non può ancora sbilanciarsi : Dopo il reveal di Joker come primo Personaggio DLC per Super Smash Bros. Ultimate, molti giocatori si stanno chiedendo se vedremo un porting di Persona 5 su Nintendo Switch. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non può ancora sbilanciarsi, ma la sua vaga risposta lascia sicuramente la porta aperta.Parlando con IGN, a Fils-Aime è stato chiesto se possiamo aspettarci un porting di Persona 5 su Nintendo Switch ed ecco la sua ...

Reggie Fils-Aime ha provato Project Stream di Google e afferma che è qualcosa che Nintendo sta osservando da vicino : Google ha recentemente lanciato il suo servizio Project Stream in una beta molto limitata per vedere come avrebbe riprodotto lo Streaming di Assassin's Creed Odyssey. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, afferma di averlo provato, ma ha anche detto che c'è stato un certo lag che potrebbe infastidire gli utenti. Tuttavia, come riporta MyNintendonews, afferma che l'azienda con sede a Kyoto sta osservando da vicino il ...

Reggie Fils-Aime sullo streaming dei videogiochi : "non esiste l'infrastruttura adeguata negli Stati Uniti" : Nel corso di un'intervista concessa a Kotaku, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha potuto parlare dello streaming dei videogiochi su Nintendo Switch, un servizio già attivo in Giappone ma che farebbe fatica ad affermarsi negli Stati Uniti.Nel paese del Sol Levante lo streaming permette di eseguire su Switch titoli graficamente incompatibili con la console come Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey, che in occidente non ...

Phil Spencer e Reggie Fils-Aime parlano con entusiasmo dell'E3 2019 : Sony assente, Microsoft e Nintendo presenti con molto entusiasmo e ottimismo. Con queste poche parole si potrebbe riassumere l'attuale situazione dell'E3 2019 per quanto riguarda i tre produttori di console che solitamente attirano il grosso dell'attenzione di fan e addetti ai lavori all'interno dell'evento di Los Angeles.Dopo la defezione dell'universo PlayStation la risposta dei rivali non si è fatta attendere anche attraverso delle ...

Reggie Fils Aime : La Switch ha avuto successo per la sua originalità : In occasione del GeekSummit, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha affermato che la Switch ha avuto successo perchè l’azienda ha proposto qualcosa di originali e innovativo. Perchè la Switch ha avuto successo secondo Reggie Fils Aime Di seguito le parole di Reggie in merito al successo della Switch: Di recente Nintendo ha compito ben 129 anni, l’azienda ha saputo sempre proporre ai ...

Nintendo Switch Online : Reggie Fils Aimè spiega la scelta dell’App per la Chat Vocale : Vi sarete sicuramente chiesti almeno una volta, come mai Nintendo ha deciso di affidarsi all’applicazione su smartphone per la Chat Vocale su Switch, quest’oggi Reggie Fils Aimè, presidente di Nintendo of America, ci spiega il motivo che ha spinto la compagnia a prendere questa discutibile decisione. Svelato il mistero della Chat Vocale su Switch dall’App A seguire le parole del presidente in merito alla suddetta ...

Reggie Fils-Aime : Nintendo non è in competizione diretta con Sony e Microsoft : Nintendo occupa un posto molto particolare nell'industria. La compagnia è esclusa dalla "corsa agli armamenti" di fascia alta per quanto riguarda la grafica e la potenza, offrendo, invece, una tecnologia più economica. Il lato software, come ormai saprete, è molto forte e le persone sono disposte ad acquistare Switch solo per giocare ai titoli Nintendo.Tutto questo per dire che Switch non è in competizione diretta con PS4 e Xbox One, come ...