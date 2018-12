Manovra | ultimatum dell’Europa per correggere il deficit E la maggioranza spera che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) Entro mercoledì 12 dicembre l’esecutivo M5s-Lega deve presentare una proposta concreta di correzione, con modifiche “considerevoli” al progetto di bilancio nel prossimo triennio e che consenta, almeno nella forma, di rientrare dalla “deviazione senza precedenti” dalle regole Ue che porta Roma verso le sanzioni. È questo l’che arriva dall’Europa alla vigilia dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della commissione Jean Claude Juncker, che si terrà il giorno prima del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Per il ministro dell’Economia Giovanni Tria l’unica via è quella di scendere al 2% per rendere difficile la bocciatura della. La richiesta di Bruxelles di unall’1,8-1,9% per Lega e M5s è irricevibile, ma la Commissione è disposta a concedere fino all’1,95. Il limite massimo ...