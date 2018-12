La classe dirigente? Se l’è data a gambe 

J-Ax deluso dalla politica non risparmia la classe dirigente : “Questo governo è di ultradestra” : J-Ax deluso dalla politica non risparmia nessuno degli schieramenti ora al governo , svelando quale sia il suo pensiero sulle ultime scelte compiute da coloro che guidano il paese. L'artista milanese ha raccolto i suoi pensieri nell'ultimo libro pubblicato, Consigli a me stesso, nel quale ha racchiuso tutti i due centesimi rilasciati sulla sua pagina e con i quali ha spesso intrattenuto i suoi fan. Sentito da Corriere Tv per la ...

Bookcity - l’allarme dell’inventore della rassegna sul libro : “La classe dirigente non legge - è inquietante” : Si è chiusa ieri, domenica 18 novembre, Bookcity Milano, settima edizione della rassegna dedicata al libro . Millequattrocento eventi in più di 370 spazi del centro e della periferia, duemila persone che prendono la parola sui più vari argomenti, quasi 200mila cittadini coinvolti. “La città è allegramente invasa dai libri, dai lettori e dagli autori, un grande esercizio di democrazia al servizio della cultura”, racconta Oliviero Ponte ...

La delegata all'assemblea PD spara contro l'attuale classe dirigente : 'Ritiratevi tutti' : Pomeriggio infuocato a Roma durante i lavori dell'assemblea nazionale del Partito Democratico. Convocata nella giornata odierna presso i saloni dell'Hotel Ergife a seguito delle recenti dimissioni di Maurizio Martina dalla carica di Segretario nazionale, l'assise ha il compito, da statuto, di avviare una nuova fase congressuale. Il Partito Democratico ha riunito i propri delegati per discutere le modalità ed i tempi per eleggere una nuova guida ...

Pd - Zingaretti : “Giusto dividere ruolo di segretario da candidato premier. Serve coraggio di cambiare classe dirigente” : “Sono favorevole alla scelta di dividere il ruolo di segretario del Pd dal ruolo di candidato premier – ha dichiarato Nicola Zingaretti – è giusto prendere atto che la centralità di mettersi alla costruzione di un nuovo soggetto politico sia la priorità. Io mi sono candidato per fare il segretario del Pd, per chiedere al mio partito di cambiare . Abbiamo perso il referendum, le amministrative, le politiche. Il Paese ora si ...

Lo strappo di Toti : ' classe dirigente è adagiata dietro Berlusconi' : La denuncia del governatore ligure, 'non si accorgono del mondo che cambia', scatena inevitabili polemiche. La Polverini: 'atto di sabotaggio alla vigilia di elezioni importanti in Trentino' -

No classe pollaio - la sentenza vs la decisione del Dirigente : No classe pollaio, arriva una nuova sentenza del T.A.R. della Toscana (12 settembre 2018). Conferma la stortura pedagogica delle classi pollaio, rispetto alla nostra Costituzione. La sentenza annulla la decisione del Dirigente Scolastico. No alla classe pollaio la supplenza pedagogica della magistratura No classe pollaio. L’ultima sentenza (settembre 2018) contro il virus delle classi pollaio, “dimenticato” nel Def 2019-21. Il caso ...