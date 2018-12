Dopo oltre 60 anni | Caffé Hag Splendid dice addio all’Italia | licenziati tutti i

Oltre l'80% di imprese resta attivo un anno Dopo creazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Filottrano torna al vincere Dopo oltre un mese : demolita Cuneo (3-1) : Trentasette giorni e cinque turni senza vittoria, prima del trionfo di stasera contro Cuneo. La Lardini Filottrano rompe il digiuno e sale a quota 6 in classifica rimettendosi in corsa per la salvezza in Serie A1: 3-1 ad una evanescente Bosca San Bernardo Cuneo nell’anticipo della nona giornata del massimo campionato. Un successo meritato della squadra marchigiana che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ottenendo il primo sigillo ...

Aids : Dopo vent’anni e oltre 28 milioni di euro pubblici - del vaccino non c’è traccia : La storia che sto per raccontare in qualunque altra nazione dell’europa occidentale avrebbe da tempo riempito le pagine dei giornali e forse avrebbe almeno incuriosito qualche procura. Nel Paese degli scandali quotidiani e dei conflitti d’interesse viene invece relegata in un misero trafiletto a dimostrazione che alcuni poteri non possono essere disturbati, capaci come sono di resistere a qualunque capovolgimento politico. Eppure non sono molte ...

Bitcoin : Dopo il crollo rialza la testa e rimbalza di oltre il 6% : ... arrivando a perdere quest'anno più del 70 percento del suo valore, la criptovaluta più importante del mondo oggi sulla piattaforma Bitstamp segna $ 3,970,04 dollari. Ricevi aggiornamenti su Bitcoin ...

Piazza Affari vola Dopo la svolta sulla Manovra - Lo spread torna a scendere : mai così giù da oltre due mesi : La Borsa di Milano apre in rialzo dopo i segnali positivi del governo su possibili cambi alla Manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib ha segnato l'1,72% a 19.037 punti ma poi è schizzato a quasi ...

Roma. Dopo oltre 70 anni nuove norme per decoro - sicurezza e legalità : Approvato dalla Giunta Raggi e illustrato in Campidoglio alla stampa, il nuovo Regolamento di Polizia urbana, di cui si attendeva

Il FLA registra oltre 30mila presenze - incontri sold out e un entusiasmo che cresce anno Dopo anno : ... incontri sulla musica e sul fumetto, film, reading e spettacoli, dibattiti e interviste sul mondo dell'informazione e sui temi di più stringente attualità. Il festival, organizzato dall'agenzia ...

Un Doposcuola sportivo per oltre 800 bambini : Quest'ultimi hanno anche l'opportunità di frequentare a scelta una delle scuole di sport: volley, rugby, hockey , direttamente nelle palestre dell'Istituto Galilei, , e basket , nella palestra del ...

ATP Next Gen Finals – Tsitsipas oltre il dolore - il tennista greco vola in finale Dopo aver battuto Rublev : Andrey Rublev fuori dalle Next Gen Finals di Milano 2018, Stefanos Tsitsipas vola in finale: domani incontrerà Alex De Minaur per il titolo dopo la vittoria dell’australiano Alex De Minaur nell’altra semifinale delle Next Gen Finals di Milano, a prevalere nella seconda semifinale del torneo è come pronosticato Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 15 della classifica ATP, è volato in finale dopo un combattutissimo match ...

Laura Pausini Fatti Sentire Worldwide Tour 2018 chiude Dopo uno straordinario successo con oltre 400mila spettatori : dopo aver travolto il pubblico del Circo Massimo, prima donna al mondo, con due indimenticabili serate da "tutto esaurito", Fatti Sentire world Tour ha iniziato la sua corsa nel mondo, entusiasmando ...

Italia - il PIL arresta la crescita Dopo oltre tre anni : Nel terzo trimestre del 2018 si stima che il prodotto interno lordo, PIL, , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia ...

Dopo 7 mesi di ora legale - domenica 28 ottobre tornerà l’ora solare : nel 2018 risparmi per oltre 110 milioni : Dopo sette mesi di ora legale, domenica 28 ottobre tornerà l’ora solare: alle ore 3.00 si dovranno spostare un’ora indietro le lancette degli orologi. l’ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 31 marzo 2019. Secondo le stime preliminari registrate da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 25 marzo 2018, grazie proprio a quell’ora quotidiana di luce in più che ha portato a posticipare l’uso della luce artificiale, ...

Borsa - Milano -1 - 69% - Dopo bocciatura Ue già perso oltre il 2 - 5% : Roma, 24 ott., askanews, - Wall Street vacilla, zavorrata da pesanti ribassi di tutti i giganti tecnologici, e si tira subito dietro mezza Europa dove svaniscono i tentativi di rimbalzo. Milano si ...

McDonald's vola in Borsa Dopo conti oltre attese : McDonald's chiude il terzo trimestre con un calo di utili e ricavi, superando però le attese degli analisti. Nel periodo in esame la catena di fast food ha registrato ricavi per 5,369 miliardi di ...