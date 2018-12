Diabete e glicemia alta | fatalismo o casualità? Ecco i quattro tipi di diabetici

Giornata mondiale del Diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...

Controllare il Diabete mangiando : ecco alcuni alimenti che aiutano ad evitare forti aumenti di glicemia : Controllare i picchi glicemici grazie all’alimentazione è possibile. Ci sono alimenti che aiutano l’insulina a “fare il proprio lavoro” e dunque a smaltire in maniera efficace gli zuccheri nel sangue. Tra questi uno dei più efficaci è sicuramente l’avocado. Fonte di sali minerali, di acidi grassi omega 3 e di vitamine, il frutto tropicale è un valido alleato contro la sindrome metabolica, e dunque contro tutti i ...

In Valle convegni e misurazioni glicemia gratuite nella Giornata del Diabete : Il diabete è una malattia che, anche in Valle d'Aosta, coinvolge sempre più persone, ad oggi nel mondo ci sono 425 milioni di individui che ne sono colpiti. Gli effetti del diabete possono essere molto seri ma si può fare molto sia per prevenirlo che per curarlo. Ogni anno si celebra la Giornata ...

Diabete : 1 persona su 3 è diabetica ma non sa di avere la glicemia alta : Nonostante i numeri siano allarmanti, è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con Diabete, oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un Diabete di tipo 1, ovvero quello autoimmune, nel 2017 ci sono stati, a livello globale, quattro milioni di morti, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone con Diabete, resta una patologia poco conosciuta, sottostimata, a volte preda di ‘fake news’, e quindi le cure possono ...

Diabete : ecco il farmaco che controlla la glicemia e riduce il rischio di infarto e ictus : Un team di ricercatori ha individuato un nuovo farmaco capace di ridurre del 22% il rischio di infarto del miocardio, di ictus nei pazienti o mortalità cardiovascolare affetti da Diabete di tipo 2 con pregressa malattia cardiovascolare. Lo studio denominato Harmony-Outcomes è stato coordinato dai professori Stefano Del Prato del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e John McMurray del British Heart Foundation ...

Diabete : è possibile scoprirlo 20 anni prima che inizi - ecco la caratteristica della glicemia alta : I primi segnali del Diabete di tipo 2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo rivela una ricerca giapponese presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd) a Berlino, che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici (età media di 49 anni) tra il 2005 e il 2016. “Poiché la maggior parte delle persone con il Diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-Diabete, i nostri ...

Diabete : ecco l’enzima che controlla la glicemia e protegge i muscoli : In occasione dell’European Association for the Study of Diabetes a Berlino, è stata presentata una ricerca condotta dall’Università di Roma Tor Vergat, grazie ad un travel grant della Società italiana di diabetologia: si è scoperto che l’enzima anti-ossidante perossiredossina-6 (Prdx6), noto per il suo ruolo nel controllo della glicemia, è anche in grado di proteggere dalla sarcopenia diabetica, cioè la perdita della massa ...

Diabete - glicemia alta : ecco il vaccino che abbassa i livelli di zucchero nel sangue : In passato era già stato dimostrato che il vaccino anti–tubercolosi con bacillo di Calmette-Guerin può ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con Diabete avanzato di tipo 1: ora, una nuova ricerca, presentata all’Assemblea annuale dell’Associazione europea per il Diabete a Berlino, ha svelato il meccanismo attraverso il quale questo vaccino può apportare benefici al sistema immunitario dei pazienti e ridurre i ...

Diabete - COME TENERLO SOTTO CONTROLLO?/ La frutta secca abbassa la glicemia? : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il DIABETE anche in età precoce. Ma COME si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Diabete : il colesterolo 'buono' aiuta a tenere sotto controllo la glicemia : Il colesterolo buono consente di tenere sotto controllo anche i livelli di glicemia. Tale affermazione deriva dai risultati di uno studio condotto in Italia dai ricercatori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. La ricerca, presentata al congresso dell'Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd), rivela come l'Hdl sia utile non solo per rimuovere i grassi dalle arterie ma anche per tenere a bada e sotto controllo la glicemia, ...

Prevenire il Diabete su può : il parere degli esperti sulla glicemia alta : “E’ arrivato il momento di cambiare registro e di promuovere un deciso cambio di marcia contro il diabete di tipo 2, malattia potenzialmente molto grave che però può essere efficacemente prevenuta, come tanti studi hanno ormai dimostrato”. Questo l’appello lanciato dal professor Francesco Purrello, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), che dal congresso dell’Associazione europea per lo studio del ...