Come proteggere PDF con password

chimerarevo

: Le mie idee su come l’Unione deve fermare gli sbarchi, proteggere le frontiere e distribuire equamente i richiedent… - Antonio_Tajani : Le mie idee su come l’Unione deve fermare gli sbarchi, proteggere le frontiere e distribuire equamente i richiedent… - Adolfom63 : RT @jacoposimonetta: Sophie Loesche è stata trovata. E' stata violentata e poi ammazzata. Il sospetto è un camionista Marocchino di 41 anni… - massimomileto : @DAVIDPARENZO @robertosaviano Fino a “proteggere i cittadini” andavi bene...poi come sempre non riesci a fermarti e spari la minchiata?????????? -

(Di lunedì 25 giugno 2018) I file PDF sono il formato elettronico più vicino,idea e non solo, a un documento di carta. Offrono uno standard ben consolidato, vengono visualizzati allo stesso modo su ogni sistema operativo e, solitamente, non possono essere modificati dall’utente. Proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi, è ai PDF che viene data l’incombenza di contenere al loro interno i documenti ufficiali, anche quelli più importanti. Proprio per questo motivo è anche possibileun PDF con, in modo da impedire l’accesso o la modifica a persone non autorizzate.PDF conGli strumenti che utilizzeremo oggi per criptare PDF, provengono da internet e sono gratuiti. Si tratta di un’ottima alternativa perdati sensibili e impedire che finiscano nelle mani di chi non dovrebbe leggerli. Il problema della rete è che spesso ...