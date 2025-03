Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 14enne muore prima dell’allenamento in una scuola calcio: colto da un malore

Un ragazzo di 14 anni è morto ieri sera,dadell’inizio di un allenamento in una, in strada comunale Selva Cafaro. Lo riferiscono i carabinieri di. La salma del giovane è in questo momento a disposizione della Procura diche ha aperto un’inchiesta e disporrà l’autopsia.“Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!” è il post del Canterache saluta il giovane e dove amici e compagni di squadra ricordano il ragazzo.L'articoloin unada unproviene da Il Fatto Quotidiano.