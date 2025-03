Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 4º turno di poule scudetto: passo falso Inter!

Si è conclusa la quarta giornata delladi. L’Women è caduta per 1-0 contro la Fiorentina, commettendo unper la corsa al posto Champions League. Di seguito laattuale della, divisa trasalvezza.1) Juventus Women 492)WOMEN 39 punti3) Roma384) Fiorentina355) Milan Women 31SALVEZZA1) Como Women 292) Lazio Women 293) Sassuolo224) Napoli115) Sampdoria10NON SOLOWOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Women, non solo in, grazie alla sezione dedicatasu-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.