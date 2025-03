Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 1-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break in apertura di 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Si ferma sotto rete il dritto diche questa volta ha chiesto troppo al suo colpo cercando un complicatissimo strettino.15-0 Servizio al centro, attacco in back sulla riga e stop volley perfetta.Al servizio Matteo1-0: l’azzurro scavalca Decon un lob di rovescio chirurgico, prende la rete e chiude con lo smash.40-A Che dritto!! L’italiano alza la velocità del dritto colpo dopo colpo fino ad arrivare ad una sontuosa accelerazione lungolinea.40-40 Si ferma a metà rete il rovescio diche per la seconda volta in pochi minuti ha faticato con il colpo bimane su una palla lenta e da spingere.Seconda40-A Attacco in controtempo di Deche viene sorpreso dal passante lungolinea di rovescio dell’italiano.