Internews24.com - Rinnovo Acerbi e De Vrij, Pastorello rivela: «Loro meriterebbero una riconferma, ora sta all’Inter»

di Redazionee De: «una, ora sta» Le parole dell’agenteIntervistato a margine della partita di addio di Giuseppe Rossi, Federico, agente di De, ha parlato cosi del futuro dei suoi assistiti nell’Inter. Ecco le parole raccolte da TMWLE PAROLE- «Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro. Aspettiamo la decisione della società, dell’allenatore e dei direttori: spetta avisto che le opzioni sono afavore, ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Però credo che in campo i ragazzi stanno dimostrando di meritare una, che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni saranno diverse da queste le rispetteremo e comunque sono convinto che i ragazzi ringrazieranno in ogni caso: Stefan èda tanti anni, Francesco da un po’ meno ma entrambi hanno vissuto tante soddisfazioni ed emozioni.