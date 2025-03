Mondiali Indoor di Atletica Dosso è argento nei 60 metri | Un punto di partenza per la stagione all’aperto

Leggi su Ilfaroonline.it

Nanchino – E’ d’la seconda medaglia iridata dell’Italia aidi. E’ stata Zaynaba salire sul podio a Nanchino, nella competizione in svolgimento fino alla giornata di oggi. L’Azzurra ha firmato il crono di 7.06 nella finale dei 60e mette l’alloro in bacheca, accanto al bronzo di Glasgow del 2024. E a seguito dello splendido oro europeo di Apeldoorn di una settimana fa.Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte FIDAL/fidal.itUn’altra medaglia internazionale conquistata dalla 25enne emiliana che non parte bene (0.180 il crono di reazione) e poi accelera, ma lo svincente è della svizzera Mujinga Kambundji con 7.04 per il suo secondo oro dopo quello di tre anni fa, mentre il bronzo va alla lussemburghese Patrizia van der Weken in 7.07.