Oasport.it - Monaco su Alcaraz: “A volte gli manca l’umiltà. E’ un fenomeno che sta vivendo un momento difficile”

Leggi su Oasport.it

La sconfitta di Carlosnel secondo turno del Masters1000 di Miami è stata tra i grandi temi di dibattito tra gli appassionati di tennis. Il ko del n.3 del mondo era del tutto inatteso, specie perché non si pensava che il belga David Goffin (ex top-10) avesse i colpi per poter centrare quest’obiettivo. Il campo ha dato, invece, un esito diverso.Ne ha parlato Guido, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. La questione si pone dalchegià da qualche tempo sta evidenziando delle criticità: “Perdere da Goffin desta preoccupazione, per quanto il belga abbia esperienza e stia giocando bene.e Medvedev hanno confermato una condizione peggiore del previsto. Munar ha evoluto il suo gioco, ma dare 6-3, 6-2 a Medvedev è qualcosa di forte.