Matteo Berrettini passa il turno agli ATP di Miami, Alexander Zverev punta a diventare numero uno

ATP, ottima la prestazione dicontro il francese Hugo Gaston, perfetto anche il debutto di.Sotto il sole della Florida proseguono iOpen. Nel match di ieri sera, l’azzurroha battuto il francese Hugo Gaston in tre set, 4-6 -6-3 6-3, per quasi due ore di gioco. Il romano sembra aver ritrovato una forma fisica eccellente, lasciandosi alle spalle il periodo di crisi, e ora si è qualificato per il terzo. Domani si scontrerà con il belga Zizou Bergs.Il tennista azzurro(Sportnews.eu)A sorpresa, Bergs ha prevalso sul favorito Andrey Rublev, il russo ha giocato male ed è stato eliminato dal torneo. Quella di ieri è stata una bella vittoria per, il quale, dopo un inizio difficoltoso e una serie di brutti scambi, ha ritrovato la concentrazione, rimontando l’avversario.