It.insideover.com - Quest’anno Avio testerà il primo razzo completamente riutilizzabile

, azienda nazionale leader del settore aerospaziale, ha annunciato i piani per iniziare a testare il suo dimostratore dimonostadio IFD1 nel terzo trimestre del 2025. IFD1 è uno dei due dimostratori in fase di sviluppo nell’ambito dell’iniziativa Space Transportation Systems (STS) di, sostenuta da finanziamenti del Governo italiano. Il finanziamento governativo, pari a 181,6 milioni di euro provenienti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato assegnato ada marzo 2023 per lo sviluppo di un dimostratore a due stadi in grado di far progredire le tecnologie chiave per un successore delVega E, attualmente in fase di sviluppo. A maggio 2023 l’azienda ha rivelato che, come passaggio intermedio verso il dimostratore a due stadi, avrebbe prima sviluppato un dimostratore suborbitale monostadio per convalidare la possibilità di riaccensione del suo motore amethalox MR10.