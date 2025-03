Ilgiorno.it - Sesso con una minorenne: finisce in carcere 9 anni dopo

Gussola (Cremona) - Condannato a dueper aver fattocon una, quando lui era ventisettenne. L’iter giudiziario lo ha portato in prigione noveil fatto. È la vicenda che ha visto come protagonista un pregiudicato trentacinquenne di Gussola, nel Cremonese, che ha commesso il reato nel 2016 ed è finito davanti al giudice nel 2023 con appunto una condanna a duedi reclusione, pena non sospesa. L’appello, discusso a Brescia a novembre 2024, ha confermato la condanna che è diventata esecutiva solo l’altro giorno, quattro mesi più tardi. Così i carabinieri venerdì hanno avuto l’ordine di andare a prendere il trentacinquenne, che però a casa non c’era. I militari hanno cominciato a cercarlo fintanto che, intorno alle 2.30 di notte, è stato rintracciato in un bar della zona e portato in caserma.