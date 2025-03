Lapresse.it - Ue, Calenda in piazza a Roma: “Bene idee diverse. Bandiera della pace è anche la mia”

“Adesso che gli Stati Uniti non ci sono più ladeve essere garantita da un’Europa forte e forte vuol direforte militarmente e non solo economicamente. I valori europei? L’Unione Europea nasce come comunità per mettere in comune gli eserciti dei paesi europei, si chiamava Comunità europea di difesa, e De Gasperi ne era il più grande sostenitore”. Così il leader di Azione Carlodel Popolo per la manifestazione ‘Unaper l’Europa’. E alle domande dei cronisti che gli chiedono delle differenze di vedute tra i manifestanti risponde: “I contrari al riarmo? A me non interessa niente. È unabella perché ci possono esseredifferenti. Ma c’è un’idea comune: quella che il nostro destino è legato alla costruzione dell’Europa. La costruzione dell’Europa oggi è la costruzionesua autonomia militare, strategica ed economica”.